Aumentos de casos de Covid y violencia callejera obligan al gobierno de Colombia imponer toque de queda desde este martes

Colombia atraviesa días difíciles a causa de la pandemia por el COVID-19. Sumado al incremento de los casos positivos y al alto índice de ocupación de unidades de cuidados intensivos, es probable que las marchas y movilizaciones que se han presentado en los últimos días, aumenten las cifras del coronavirus en el país. Actualmente son 99.154 casos activos, los cuales hacen parte de los 2’905.254 casos que se han confirmado en el territorio nacional desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno Nacional adelanta estrategias para reducir los efectos de la pandemia. Por un lado, se sigue ejecutando el Plan Nacional de Vacunación, el cual según el último reporte oficial, se ha encargado de aplicar 5’220.330 vacunas, inmunizando hasta el momento a un total de 1’766.080 personas con las dos dosis del biológico contra el COVID-19. Así mismo, se han implementado medidas restrictivas en las principales ciudades del país, como lo es el toque de queda.

Toque de queda en Bogotá

La capital del país cuenta con uno de los índices de ocupación de unidades de cuidados intensivos más altos entre las ciudades, pues según el último reporte de SaluData, el 94,2% de salas UCI, se encuentran ocupadas. En ese sentido, en el día de ayer la alcaldesa Claudia López, anunció que la medida del toque de queda seguirá rigiendo desde las 8:00 pm hasta las 4:00 am del día siguiente, y se extenderá, inicialmente, hasta el próximo domingo 9 de mayo.

La Alcaldía anunció que pese al alto número de ocupación UCI, hay otras cifras alentadores en la ciudad, pues la velocidad de contagios y muertes se ha estabilizado e incluso han tenido una leve tendencia a la reducción. Así mismo, es preciso recordar que los locales comerciales deberán cerrar sus puertas a las 7:00 pm, como se ha venido haciendo en los últimos días.

Toque de queda en Medellín

Medellín tiene una ocupación UCI al borde de copar su capacidad total, pues el índice se encuentra actualmente en el 98,48%. En ese sentido, la ciudad decidió adoptar las medidas anunciadas por la Gobernación de Antioquia para los próximos días. Habrá toque de queda nocturno desde hoy martes 4 de mayo de 8:00 pm a 5:00 am del próximo día, hasta el próximo 7 de mayo.

No obstante, la alcaldía anunció que desde el viernes 7 de mayo, Medellín entrará nuevamente en toque de queda continuo durante el fin de semana, desde las 8:00 pm y hasta las 5:00 am del lunes 10 de mayo, cuando se haga empalme con una nueva restricción nocturna hasta el martes 11 de mayo a las 5:00 am. «Aunque empezamos a evidenciar una tendencia a la disminución de contagios, la ocupación de UCI sigue siendo alta y debemos mantener las restricciones», indicó la Gobernación.

¿Qué pasa con el toque de queda en Cali?

La capital del departamento del Valle del Cauca actualmente cuenta con una ocupación UCI del 94,7%, atravesando una de sus épocas más difíciles en la pandemia desde el inicio, a causa de la tercera ola de contagios. En ese sentido, la Alcaldía había toque de queda durante la semana pasada y hasta el pasado domingo 2 de mayo, sin embargo, la administración no ha vuelto a anunciar medidas, pues por el momento gran parte de su atención se centra en los problemas de orden público que atraviesa la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, señaló que la ciudad necesita resolver la angustia y reducir la violencia y la inseguridad. «Daremos inicio a una agenda militante que busca reconciliar a Cali. Será una agenda que tiene que ver con seguridad, con la palabra, para encontrar las respuestas a las necesidades de sectores como Puerto Rellena, Paso del Comercio y demás», indicó el mandatario.

Toque de queda en Barranquilla

El departamento del Atlántico ha sido uno de los que más casos positivos ha registrado desde el inicio de la pandemia. En ese sentido, la Alcaldía de Barranquilla ha decidido extender las medidas preventivas, inicialmente, hasta el próximo 7 de mayo. En la ciudad habrá toque de queda nocturno desde las 6:00 pm y hasta las 5:00 am todos los días, finalizando el viernes de esta semana.

