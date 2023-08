Autoridades de Puerto Rico buscan avioneta con la que se perdió contacto entre Culebra y St. Thomas

Guardia Costera, en colaboración con personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) del Negociado de la Policía de Puerto Rico, mantienen una búsqueda, este sábado, de una avioneta con la que se perdió contacto en la noche de ayer, viernes, entre Culebra y St. Thomas.

Las autoridades intentan dar con Carl Reichard Stubbe y Oswald Fuentes, los tripulantes de una avioneta Cessna 172 Skyhawk con capacidad para cuatro pasajeros y matrícula N13384, que salió del aeropuerto de Isla Grande y que se dirigía a St. Thomas para un vuelo de entrenamiento, según la información proporcionada por la Guardia Costera. Anoche, la nave perdió contacto con las torres de control de tráfico aéreo.

El contramaestre Eric Rodríguez, adscrito al Distrito 7 de la zona del Atlántico de la Guardia Costera, y con sede en el estado de Florida, indicó a El Nuevo Día que los esfuerzos de búsqueda y rescate “De momento no contamos con una actualización de los esfuerzos de búsqueda y rescate. En estos momentos tenemos un avión HC-130 Hercules y un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen realizando la búsqueda por aire, al igual que dos escampavías. Estas unidades ejecutan un patrón de búsqueda al norte-noreste de la isla municipio de Culebra, y al noroeste de las Islas Vírgenes estadounidenses. Hasta el momento las unidades no han encontrado algo”, sostuvo Rodríguez vía teEl oficial recalcó que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuarán a lo largo del día y se retomarán mañana, domingo.

Por su parte, Oswald Fuentes, padre, señaló que la familia llegó al aeropuerto a las 6:30 de la mañana del sábado, tras reportar la situación a eso de las 11:00 p.m. del viernes y, hasta la tarde, era poca la información que había recibido por parte de las autoridades.

Yo sé que las agencias han activado los protocolos, pero en este momento, estoy desde las 6:30 de la mañana aquí con desespero, verdad, como padre, ante la situación y acabo de solicitar una actualización de dónde estamos con la búsqueda, dónde están las teorías sobre la data que se ha recopilado, que es bastante data, para hacer análisis para por lo menos estipular cuál pudo haber sido la falla, si es que la hubo, y cuáles son los próximos pasos”, sostuvo en entrevista con los medios en el lugar.

“Me encuentro como que en el limbo. Estamos a la espera a ver qué pasa mañana otra vez, cuando cada minuto que pasa aquí se desvanece mi esperanza”, agregó.

Mientras, Damaris Román, madre del joven desaparecido, contó que monitoreaba mediante la aplicación Flightradar la ubicación de la avioneta cuando, de pronto, dejó de verla en el radar.

“(En la aplicación) veo que van hacia el norte de Culebra y, en cuestión de segundos, veo que comienzan a cambiar la ruta hacia el sur de Culebra. En esa dirección pierdo la conexión del radar y no lo veo más. En ese momento que el está perdiendo, le digo (escribo) que que no corriera riesgos. En ese momento, tuve que salir de la aplicación, volví a entrar, no lo encuentro. Le envió un mensaje donde le dijo ‘dónde estás, por dónde vienes’. Esos últimos dos mensajes nunca le llegaron a su teléfono y desde ese momento no tengo comunicación con él”, contó Román.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día más temprano en el día, el sargento Ernesto Pabón Salgado -quien está a cargo del equipo de FURA en la búsqueda- indicó que, al momento, “no hay información absoluta de dónde está“ la avioneta y su tripulación.

“Hasta este momento no hemos dado con la avioneta o con restos de ella. Estamos en la búsqueda y vamos a estar aquí hasta las siete de la noche buscando; hasta que las condiciones del mar nos lo permitan o podamos dar con ella”, explicó el sargento Pabón Salgado.

En la búsqueda están desplegados un avión y un barco de la Guardia Costera, así como la lancha Cobra 15 de FURA.

“El Coast Guard está haciendo la búsqueda por mar y tierra. Nosotros estamos buscando recuperación, pero se nos complicó la situación porque se nos metió un mal tiempo de momento, la brisa y el oleaje se pusieron bien malos”, apuntó el sargento, a la vez que aseguró que “estamos aquí, estamos buscando”.

