Autoridades de migracion dominicana niegan que rey Juan Carlos I, haya entrado al país.

La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana no tiene registro de que el rey emérito Juan Carlos I haya entrado al país en los últimos días, como afirman varios medios españoles.

El último registro que tienen las autoridades dominicanas es de un viaje realizado por el padre del rey Felipe VI al país entre el 28 de febrero y 3 de marzo pasados, dijo a Efe un portavoz de la DGM.

Esto no significa necesariamente que Juan Carlos I no se encuentre en territorio dominicano, solo indica que la DGM no tiene registro de ello, precisó la fuente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó previamente que carece de información sobre el rey emérito español.

«La Cancillería no tiene ninguna información oficial al respecto», dijo a Efe el portavoz de la Cancillería dominicana, César Duvernay.

Los periódicos ABC y La Vanguardia informaron este martes que el rey emérito se encuentra en República Dominicana desde el pasado domingo, un día antes de comunicar oficialmente su intención de abandonar España.

Un portavoz de la urbanización Casa de Campo dijo a Efe que carece de información sobre la presencia del monarca en sus instalaciones y calificó estas informaciones como «suposiciones de la prensa española».

Varios medios dominicanos, refiriéndose a diferentes fuentes aeroportuarias y de seguridad, han negado que el rey emérito se encuentre en el país caribeño, que ha visitado en múltiples ocasiones.