Autoridades de una escuela de New York detectan una pistola en la mochila de una niña de 6 años

Fuente Diario La Prensa NY

Funcionarios de una escuela autónoma en El Bronx (NYC) encontraron un arma dentro de la mochila de un estudiante de 6 años esta mañana.

Según la policía, el insólito hallazgo sucedió en “Boys Prep Bronx Elementary School” en 192 East 151st Street. Se trata de una de las primarias de alto rendimiento de la ciudad y figura entre el 25% de las mejores escuelas públicas del estado, destacó New York Post.

“Nuestro personal actuó rápidamente hoy para garantizar la seguridad de todos y comunicarse con nuestras familias y las autoridades correspondientes. Obviamente, estamos conmocionados y entristecidos por esta situación y ahora enfocados en revisar nuestros procedimientos y al mismo tiempo asegurarnos de que este estudiante y sus compañeros tengan el apoyo que necesitan. Notificamos de inmediato a las fuerzas del orden público y ayudaremos en lo que podamos con su investigación”, dijo un portavoz de la escuela en un comunicado.

Fuentes le dijeron a CBS2 que el niño les contó a los funcionarios de la escuela sobre el arma de fuego después de que él mismo la descubrió en su mochila. La información que compartió con las autoridades sobre cómo la pistola llegó a su poder no ha sido divulgada.

En un incidente parecido, la semana pasada una niña de 12 años fue arrestada con un arma cargada en su mochila en una escuela primaria de Queens después de recibirla de un alumno de 14, dijo la policía de Nueva York.

En un caso similar, el mes pasado un alumno de 16 años fue arrestado cuando trató de pasar un arma cargada, marihuana y miles de dólares por el control de seguridad de su escuela secundaria en El Bronx.

También en octubre en una misma semana hubo al menos dos casos de violencia escolar extrema en Nueva York: un alumno de 15 años fue acuchillado y otro joven de la misma edad fue arrestado luego de un altercado cerca de una escuela en El Bronx.

Dos días antes, un asistente escolar de 19 años fue fatalmente baleado al salir de clases por un adolescente que confesó el crimen en Brooklyn.

En particular el número de pistoleros y sus víctimas menores de edad se ha triplicado en los últimos años en NYC, confirmó un memorándum de NYPD, el cuerpo policial más grande del país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...