24 Sep 2024,

Diario La Prensa

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informó que cuatro aviones militares rusos fueron nuevamente detectados el lunes en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska.

De acuerdo con un comunicado de prensa de NORAD, los aviones permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano de Estados Unidos ni de Canadá, reportó ABC News.

NORAD aclaró que no hubo necesidad de intercepción y que esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska es habitual y no representa una amenaza inmediata. Este incidente marca el quinto de su tipo en septiembre, aunque el comando no especificó el tipo de aeronave involucrada en esta ocasión.

A principios de mes, NORAD había identificado aviones rusos de patrulla marítima IL-38 operando dentro de la ADIZ de Alaska.

Las Zonas de Identificación de Defensa Aérea comienzan en el límite del espacio aéreo nacional y requieren la rápida identificación de todas las aeronaves para garantizar la seguridad nacional.

El comando emplea una red de defensa en capas que incluye satélites, radares terrestres y aéreos, y aviones de combate para rastrear aeronaves y tomar las acciones necesarias. NORAD reafirmó su disposición a utilizar una variedad de opciones de respuesta para defender América del Norte.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...