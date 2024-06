“Bad Boys 4” trae de regreso al actor Will Smith a los cines

Hoy siete de junio llega a los cines de varios países la cinta “ Bad Boys: Ride or Die (2024), la cuarta entrega de la saga de comedia policial protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La película llega justo cuatro años después de que se estrenase Bad Boys: For Life (2020), y los que ya la han podido verla han reaccionado muy positivamente a ella. Mike Lowrey, director de las tres anteriores cintas, vuelve a estar detrás de las cámaras.

Will Smith regresa al cine dos años después de que se estrenase en Apple Tv+ Emancipation (2022), pero no será la única cara conocida de la saga que se podrá ver en esta cuarta entrega. Bad Boys: Ride or Die llega a las salas el viernes 7 de junio y puede convertirse en una de las cintas más taquilleras de este sexto mes del año. Además, nuevos actores se han unido a la franquicia para esta nueva entrega.

‘Bad Boys 4’: sinopsis

En Bad Boys 4, los veteranos agentes Lowrey y Burnett se verán envueltos en una peligrosa misión en la que incluso serán perseguidos por sus mismos compañeros.

Tras el fallecimiento de su superior, el capitán Howard (Joe Pantoliano), se descubre que podía haber estado involucrado en sucios negocios relacionados precisamente con cárteles de droga, y los personajes de Will Smith y Martin Lawrence harán todo lo posible por limpiar el nombre de su superior.

Durante esta semana Will Smith y otros actores han estado visitando programas latinos con la finalidad de ganarse ese público y que abarroten las salas de cine como siempre lo hacen con su trabajo.

Además de la dupla protagonista, también regresan a Bad Boys: Ride or Die: Paola Núñez (La caída de la casa Usher), Vanessa Hudgens (High School Musical) y Alexander Ludwig (Vikingos y Los juegos del hambre).

Además, se han unido a la saga de Will Smith y Martin Lawrence los actores Eric Dane (Anatomía de Grey), Ioan Gruffudd (Titanic), Rhea Seehorn, Melanie Liburd y la cómica Tiffany Haddish, entre otros.

Este fin de semana

A todos ellos se les podrá ver desde el próximo viernes 7 de junio en las salas de cine. La anterior entrega, Bad Boys: For Life (2020), se estrenó justo antes de la pandemia del covid-19 y reventó la taquilla con más de 426 millones de dólares recaudados en todo el mundo, por lo que Bad Boys: Ride or Die aspira a seguir la estela de su antecesora. La hasta ahora trilogía se puede disfrutar íntegramente a través de Netflix.

Crítica

Tras haber marcado los 80 y los 90 más palomiteros, la ‘buddy movie’ policiaca es hoy un género en vías de extinción. Pese al esfuerzo de títulos como Dos buenos tipos, es difícil rememorar hoy en día aquella época en la que bastaba con la ecuación ‘poli intensito + poli graciosete’ para aliñar de comedia los tiroteos y arrasar en taquilla.

Así las cosas, Bad Boys for Life resultó entrañable en 2020 por rescatar una de las últimas franquicias que triunfaron mediante esta fórmula, y también sorprendente por ejecutar dicha tarea de una forma muy apreciable.

“Bad Boys: Ride or Die” llega a los cines de España este mes de junio y los espectadores podrán volver a ver al actor de ‘El príncipe de Bel-Air’ junto a Martin Lawrence en la cuarta entrega de la saga dirigida por Mike Lowrey.

