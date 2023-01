Bad Bunny podría ser productor en serie en Netflix

A pesar de anunciar que se tomaría este nuevo año para descansar y alejarse de la industria de la música, parece que Bad Bunny se mantendrá ligado al mundo del espectáculo de otras maneras.

Según publicó la revista Deadline, el reguetonero puertorriqueño podría ser parte del equipo de productores ejecutivos que se encargarán de llevar a la pantalla chica la popular novela para adultos jóvenes, ‘They Both Die at the End’, que se verá en un futuro en Netflix.

Según la publicación, este proyecto proviene del creador de ‘Bridgerton’, Chris Van Dusen.

