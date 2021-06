Bailarina dominicana Sasa Queliz se destaca en Europa.

Santo Domingo, R.D.

La talentosa bailarina dominicana de danza contemporánea Sasa Queliz, continúa su exitosa carrera artística en Europa, logrando formar parte de un importante movimiento cultural que en estos momentos adquiere niveles protagónicos.

“Seremos parte del espectáculo más esperado en Europa “Con Beethoven”, con el cual se celebrarán los 250 años del afamado compositor y nos estaremos presentando durante 9 meses, en 9 ciudades, 9 escenarios y 9 directores”, explicó emocionada Queliz quien fue miembro destacada del Ballet Clásico Nacional.

Este 6 de junio se presentó la “Séptima Sinfonía” de Beethoven”, que es parte del esperado espectáculo, bajo la dirección de Teodor Currentzis, acompañado de una nueva coreografía de Sasha Waltz y su afamada compañía de danza.

“Estuve junto a más de 50 artistas en las ruinas del famoso teatro Delfos en Atenas Grecia. Es muy emocionante, porque durante un año las actividades culturales estuvieron suspendidas en Europa”, detalló la exquisita bailarina.

Sasa Queliz nació en Santo Domingo y estudió ballet clásico en la Academia de Danza Articentro Miriam Bello, más teatro en la Academia Nacional de las Artes Dramáticas.

Entre 1990 y 1992 fue miembro del Ballet Clásico Nacional y estudió danza moderna en la Academia de Danza Lourdes Ramírez. Por igual, bailó para Danza hoy y Neodanza, en Caracas, The Public Eye–Sara Gebran, en Copenhagen y la Compañía Ángela Guerrero, en Hamburgo.

Entre 1997 y 1999 trabajó con LaborGras. Sus coreografías propias incluyen A-Des Tiempo, Why is this reality? y Würfel. También es docente y trabaja con Sasha Waltz & Guests desde el año 2005.

