Bajan los accidentes en la Autopista Las Américas, pero persiste la alerta vial

Rafael Castro

Santo Domingo, RD – 20 de agosto de 2025

La Autopista Las Américas, una de las vías más transitadas y de mayor riesgo en la República Dominicana, registró una reducción significativa en los accidentes de tránsito durante los primeros ocho meses del presente año, según estadísticas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Entre enero y agosto de 2025 se produjeron 292 accidentes automovilísticos en esa carretera, con un saldo de 34 fallecidos y 373 personas heridas.

Los registros comparativos indican que la peligrosidad del tramo experimentó una baja considerable en el segundo cuatrimestre del año, comprendido entre mayo y el 15 de agosto. En ese período se notificaron 132 accidentes, con 15 muertes, 162 lesionados y 177 afectados en total.

Estas cifras suponen una reducción de 28 accidentes, 4 fallecidos, 49 heridos y 53 afectados en comparación con los primeros cuatro meses del año, lo que equivale a descensos porcentuales del 18% en accidentes, 23% en lesionados, 21% en fallecidos y 23% en el total de afectados.

El informe de la DIGESETT atribuye esta disminución a los operativos de control, fiscalización y prevención implementados en la Autopista Las Américas. Entre las medidas aplicadas se incluyen mayores controles de velocidad, pruebas de alcoholímetro y una supervisión más estricta del transporte de carga y pasajeros en horarios críticos.

Sin embargo, las autoridades advierten que la vía sigue bajo alerta permanente, ya que constituye la principal conexión terrestre con el Aeropuerto Internacional de Las Américas y la región Este del país, zonas de alto flujo turístico y comercial.

Especialistas en seguridad vial subrayan que, pese a la mejoría, persisten factores de riesgo como la conducción temeraria, el exceso de velocidad y la falta de respeto a las señales de tránsito, elementos que inciden directamente en la alta mortalidad de la autopista.

La DIGESETT reiteró su compromiso de continuar reforzando las medidas preventivas y de concienciación ciudadana con la meta de mantener la tendencia a la baja en lo que resta del año, reduciendo así las pérdidas humanas y materiales en esta estratégica vía nacional.

