Brooklyn, Nueva York. —

La madrugada de este domingo se tiñó de tragedia en Crown Heights, Brooklyn, cuando un tiroteo masivo dentro de un restaurante y salón de narguile dejó al menos tres personas muertas y ocho más heridas, según confirmaron las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El hecho ocurrió poco antes de las 3:30 de la mañana en el Taste of the City Lounge, ubicado en el 903 de Franklin Avenue, a la hora en que el establecimiento se disponía a cerrar.

Varios sujetos armados abrieron fuego en medio de lo que habría sido una pelea, desencadenando el caos dentro del local, que se encontraba lleno de clientes.

Las tres víctimas fatales eran hombres: dos de ellos, de 27 y 35 años, mientras que la tercera no ha sido identificada públicamente.

Todos fueron declarados muertos en la escena. En tanto, las ocho personas heridas —cinco hombres y tres mujeres— fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones que, según la policía, no ponen en riesgo sus vidas.

La comisionada del NYPD, Jessica Tish, informó que en el lugar se recuperaron alrededor de 36 casquillos de bala, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

Asimismo, un arma de fuego fue encontrada horas después en las inmediaciones de Bedford Avenue y Eastern Parkway, aunque los investigadores aún intentan determinar si está relacionada con el tiroteo.

Hasta la mañana del domingo no se habían realizado arrestos ni se conocía la identidad de los sospechosos.

Las autoridades confirmaron que el área se mantiene bajo investigación, mientras agentes forenses trabajaban en la escena entre vidrios rotos y charcos de sangre, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

“Tenemos el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos registrado en los primeros siete meses del año en la ciudad de Nueva York”, dijo la comisionada Tish.

“Algo así es, por supuesto, una anomalía. Es terrible lo que ha ocurrido esta mañana”.

El Taste of the City Lounge, inaugurado en 2022 y conocido por ofrecer platos estadounidenses y caribeños, además de música en vivo y narguile, ya había sido escenario de otro tiroteo en noviembre del año pasado, aunque en aquella ocasión no hubo víctimas mortales. El local se encuentra a menos de media milla del Museo de Brooklyn, en una zona habitualmente concurrida durante los fines de semana.

El NYPD mantiene abierta la investigación, mientras la comunidad de Crown Heights reacciona con consternación ante una nueva jornada de violencia armada que enluta a la ciudad.

14 Visitas totales 13 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...