Ben Affleck le hace importante exigencia a Jennifer Lope

Mientras Jennifer Lopez quería conservar el anillo de compromiso que recibió de su ex, Alex Rodríguez, su prometido actual, Ben Affleck, quería que ella le devolviera las joyas.

Según la revista Globe, el anillo que Ben le dio a J-Lo es definitivamente ‘cinco veces más caro’ que el anillo de A-Rod, aún así ella tendrá que regresarle el anillo.

La publicación señala que Ben Affleck ‘logró eclipsar por completo’ al ex prometido de Jennifer, ya que Alex pagó US$ 1.8 millones por la joya, mientras que el actor desembolsó casi US$ 10 millones por su anillo de diamante verde raro.

Lopez se ha comprometido seis veces en su vida. Ella tiene seis sortijas diferentes y, según el tabloide, el anillo de Rodríguez en realidad era el más asequible.

Cuando Affleck le propuso matrimonio por primera vez en 2002, se estimó que el anillo de compromiso que le dio, un diamante rosa, valía US$ 2,5 millones.

