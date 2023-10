Britney Spears revela que estuvo embarazada de Justin Timberlake y decidieron abortar

Britney Spears está abriendo el telón de un capítulo personal de su vida.

En las próximas memorias de la cantante de Stronger: The Woman in Me, revela que estuvo embarazada de un bebé con Justin Timberlake durante su relación antes de que decidieran abortar.

El 17 de octubre, People publicó un extracto exclusivo de las memorias de Spears que supuestamente detalla la decisión final de la ex pareja de interrumpir el embarazo. «Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo», alega el texto. «Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes».

Spears, de 41 años, y Timberlake, de 42, se conocieron mientras aparecían en el Mickey Mouse Club a principios de los años 90. Años más tarde, en 1999, cuando sus carreras despegaron, Spears como solista y Timberlake con *NSYNC, comenzaron una relación muy mediática.

Más tarde, Spears caminó hacia el altar con el actor Sam Asghari en junio de 2022 después de cinco años de relación. Sin embargo, la modelo de fitness solicitó el divorcio del cantante de «Gimme More» en agosto después de 14 meses de matrimonio.

En cuanto a Timberlake, se casó con la actriz Jessica Biel en 2012 y desde entonces ha dado la bienvenida a sus hijos Silas, de 8 años, y Phineas, de 2.

