Cae red internacional de estafa a envejecientes desde RD

BOSTON, Estados Unidos. –

Más de una docena de personas fueron acusadas en una corte federal por su presunta participación en un esquema transnacional de fraude, operado desde un “call center” en la República Dominicana, que habría engañado a cientos de adultos mayores en Estados Unidos bajo la conocida modalidad de la “estafa de los abuelos”.

La investigación identificó a más de 400 víctimas, con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos 50 residentes en Massachusetts. Las pérdidas superan los US$5 millones.

Según la acusación, el grupo, liderado por Oscar Manuel Castaños García, manejaba varios centros de llamadas con empleados que se hacían pasar por nietos en apuros o por supuestos abogados, solicitando dinero para cubrir emergencias ficticias. Una vez obtenidos los fondos, el dinero era lavado y enviado a la República Dominicana.

El método incluía el uso de mensajeros en EE.UU., conductores de transporte por aplicación y envíos de efectivo por correo. En algunos casos, las víctimas fueron persuadidas para retirar más dinero con historias falsas, incluso de accidentes fatales.

Las autoridades indicaron que los cargos por conspiración para cometer fraude por correo y electrónico, así como por lavado de dinero, conllevan penas de hasta 20 años de prisión y elevadas multas.

El FBI instó a posibles víctimas a reportar casos similares escribiendo a USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamando al 1-800-CALL-FBI.

