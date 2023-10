Cariátides impúdicas

FOGARATE

Autor Ramón Colombo

En “La Semanal”, rueda de prensa que Luis Abinader ofrece cada lunes en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, participan periodistas de todos los tamaños, colores e intenciones; todos ejercen el derecho a preguntar, sin que nadie los interrumpa; el Presidente de la República no evade ninguna pregunta ni niega su respuesta; los invitados no expresan burlas ni el anfitrión responde con ironías y, en fin, este hombre, por primera vez en nuestra historia, habla con toda la prensa sin ningún misterio…(Detalle peculiar: las cariátides semidesnudas, corresponsales de medios greco-romanos, no usan sostén).

