Cayo Levantado Resort se consagra como modelo de hospitalidad responsable en el Caribe

En una nueva muestra de liderazgo en sostenibilidad y excelencia, el Cayo Levantado Resort ha sido distinguido por Forbes Travel Guide con la reciente insignia VERIFIED™ Responsible Hospitality, convirtiéndose en uno de los únicos dos hoteles en República Dominicana en recibir esta prestigiosa certificación en 2025.

Este reconocimiento posiciona al resort, ubicado en la península de Samaná, en una élite global de propiedades que no solo destacan por su lujo y servicio, sino también por su compromiso tangible con el medio ambiente, el bienestar de su personal y el impacto positivo en las comunidades locales.

La insignia marca un hito importante al ser la primera vez que Forbes incorpora de manera formal estándares ambientales y sociales dentro de su sistema de evaluación global, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y otros marcos internacionales como el GSTC y principios ESG.

El proceso de obtención de la insignia VERIFIED™ Responsible Hospitality es meticuloso y multidimensional. Incluye una autoevaluación rigurosa, acompañada de documentación fotográfica, cuestionarios técnicos y estándares personalizados por cada área operativa, desde alimentos y bebidas hasta el spa o la recepción.

No se exige una perfección absoluta, pero sí alcanzar un umbral que garantiza la implementación de buenas prácticas verificadas por expertos mediante auditorías y controles aleatorios.

Más allá de las acciones ecológicas, Forbes evalúa la integración de la sostenibilidad en la experiencia del huésped: desde actividades educativas ambientales, hasta el vínculo cultural con la comunidad y el respeto por los recursos naturales de la isla.

En ese sentido, Cayo Levantado Resort se destaca como un ejemplo de hospitalidad regenerativa, ofreciendo una experiencia de lujo consciente sin comprometer el entorno ni su autenticidad cultural.

Este reconocimiento llega en un contexto crucial para el turismo dominicano, que busca redefinir su modelo hacia uno más equilibrado y responsable.

La inclusión de hoteles locales en certificaciones internacionales como la de Forbes no solo eleva el perfil del país en el mapa turístico mundial, sino que envía una señal clara sobre su voluntad de competir bajo estándares de clase mundial.

A lo largo de 2024, el resort ha cosechado múltiples reconocimientos internacionales que refuerzan su posicionamiento de excelencia. Entre ellos, la calificación de Cuatro Estrellas de Forbes Travel Guide, el Premio a la Sostenibilidad Turística Empresarial de Samaná, y su destacada presencia en selecciones como la lista ‘Best of the World 2024’ de National Geographic y la It List 2024 de Travel + Leisure, que lo catalogan entre los hoteles nuevos más sobresalientes del año.

La experiencia de los huéspedes también ha sido ampliamente valorada, como lo evidencian los Traveller Review Awards 2024 de Booking.com, con una calificación sobresaliente de 9.8 puntos, y el Premio Roca en la categoría Hotel Wellness & Sport Experiences, que reconoce su enfoque holístico en bienestar.

La insignia VERIFIED™ también influirá en la futura clasificación de estrellas del hotel bajo el sistema de Forbes, consolidando aún más su posición como referente de turismo ético, sostenible y de alto nivel en toda la región del Caribe.

Cayo Levantado Resort, más que un destino de lujo, se consolida como símbolo del futuro del turismo: uno donde la responsabilidad, la innovación y el respeto por el entorno conviven con la excelencia.

