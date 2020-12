César Prieto se habria suicidado de un solo disparo,según dictamínó el médico legista que examinó el cuerpo

La Redacción del Viajero

Según el médico legista que levantó el cadáver de Cesar Prieto, éste se habría suicidado de un solo disparo.

El médico legista que examinó y levanto el cadáveres, de Cesar Prieto, ex –superintendente de Electricidad, el doctor Jairo Medrano, señaló hoy que acudió a la residencia de César Prieto, tras tomar un llamado del operador de homicidios.

Explicó que cuando llegó a la residencia, encontró el cuerpo del ex director del Plan Social de la Presidencia y ex superintendente de Electricidad, tirado en el piso con impacto de proyectil por arma de fuego.

Agregó el forense que el cuerpo presentaba un solo impacto y que ahora será llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF para hacer el procedimiento de autopsia.

“El procedimiento de autopsia nos definirá y nos dirá la real causa de muerte», enfatizó el médico legista.

El doctor prefirió reservarse la información relacionada a cuál parte del cuerpo de César Prieto presentaba el disparo.

Añadió que se presentó a la escena con un oficial de la Fiscalía del Distrito Nacional. Además, añadió que la muerte de César Prieto se produjo al instante porque fue una herida mortal.

«El cuerpo estaba tirado en el piso del baño. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.30 de la mañana», explicó el galeno.

Finalmente, indicó que Prieto no estaba solo en la casa, sino que se encontraba con su familia. No obstante, aclaró que durante el hecho se presume que estaba solo y que no encontraron ninguna nota o documento, ni nada que los oriente.

