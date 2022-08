Chayanne será reconocido con el Premio Billboard

Chayanne será homenajeado el mes entrante con el premio Ícono durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina.

El cantante puertorriqueño además actuará en la gala del 29 de septiembre en Coral Gables, Florida.

El intérprete de éxitos como “Provócame”, “Dejaría todo” y “Tiempo de vals” recibirá el reconocimiento por una “extraordinaria trayectoria de más de cuatro décadas” en las que “se ha convertido en uno de los artistas más queridos y respetados del mundo del entretenimiento”, dijeron Billboard y Telemundo el jueves en un comunicado.

“Es el fenómeno del artista latino que triunfa a nivel global, siempre rodeado de millones de seguidores”. Chayanne, cuyo verdadero nombre es Elmer Figueroa Arce, ha vendido más de 50 millones de discos y alcanzado el primer puesto de los listados de Billboard con 25 canciones, nueve de ellas en lista Hot Latin Songs.

En esa misma lista también logró posicionar 29 temas en el Top 10, un hito que lo convirtió en el tercer artista pop latino masculino con más éxitos en la historia de la lista, según Billboard.

En 2002, su álbum “Grandes éxitos” se mantuvo en la cima de la lista Latin Pop Albums durante 10 semanas, la mayor duración entre sus cinco discos No. 1. Recientemente lanzó “Te amo y punto”, su primer sencillo en más de cuatro años, que llegó al No. 11 de la lista Latin Pop Airplay. También actor y filántropo, Chayanne ha aparecido en producciones de cine y televisión como “Los chicos en conexión caribe”, “Linda Sara”, “Provócame”, “Dance With Me”, y “Gabriel, amor inmortal”.

Entre otras causas benéficas, ha sido portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Fundación Make-A-Wish, y desde 2014 es uno de los Embajadores de la Cruz Roja Americana.

Los Premios Billboard de la Música Latina se transmitirán en vivo por Telemundo desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida, a partir de las 8 de la noche de Miami (0000 GMT).

También podrán verse en el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo, y en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

La ceremonia coincidirá con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresa a Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre con actuaciones en vivo y charlas con estrellas como Maluma, Bizarrap, Blessd, Camilo, Ivy Queen, los hijos de Jenni Rivera, Nicky Jam, Romeo Santos y más. Chayanne se presentará en la sesión de Preguntas y Respuestas Billboard lcono para hablar de su carrera, su visión y sus futuros planes.

