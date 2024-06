Christian Nodal celebra con entusiasmo presentarse en República Dominicana

Todo está listo para que Christian Nodal, uno de los mayores referentes del regional mexicano en todo el mundo, suba al imponente escenario del Estadio Quisqueya, el próximo 15 de junio con su exitosa gira “Pa´l Cora Tour 2024”, con una espectacular producción a cargo de ED Live.

Al hablar en exclusiva para los medios de comunicación de la República Dominicana, Nodal expresó su emoción por presentarse por primera vez en el país. “Es un sueño hecho realidad, llevo tanto tiempo leyendo comentarios lindos de mis fans de esa bella isla, creo que las primeras veces tienen mucha magia y estoy muy feliz, muy emocionado, me muero por verlos disfrutar de una noche increíble con “Pa’l Cora Tour” en un lugar tan icónico y legendario como lo es el Estado Quisqueya, pues es un honor, un orgullo, un placer”, señaló la estrella mexicana.

En cuanto a su presentación aseguró que será un show visual muy bonito, pero sobre todo es una energía a la gente que quiere fiesta, la que viene despechada y enamorada. “Será algo así como ir a terapia y bueno tenemos un poco de todo para todos y se va a disfrutar mucho, sin lugar a duda, será un fiestón el Pa’l Cora Tour”.

De igual manera Nodal afirmó que le han comunicado que la gente se volverá loca cuando esté cantando sus canciones, interpretando cada uno de sus éxitos, que ya los dominicanos han hecho suyo. “Me muero por ver sus caras, por verlos bailar y disfrutar cada momento”.

A la pregunta de ¿cómo te sientes de ser un referente de la música regional mexicana para los dominicanos?, contestó que es un orgullo que le brinden tanto amor y cariño. “Es increíble que a pesar de que no los conozco, no he tenido la oportunidad más que está de ir a estar con todo mi público precioso de República Dominicana, que me tengan tanto cariño y que me reciban con tanta calidez”.

Christian Nodal fue reiterativo al expresar que tiene una gran expectativa de compartir junto a sus fans dominicanos en una noche llena de sorpresas, magia y mucha energía. “Estoy muy agradecido por todo el amor y el apoyo e invitarlos a que no se pierdan el Pa’l Cora Tour este 15 de junio que será algo increíble”.

Es importante recordar que será un espectáculo en el que el artista interpretará sus canciones más emblemáticas en los géneros regional mexicano, norteño y mariachi acompañado de una gran banda de músicos, que de seguro se convertirá en una gran fiesta para celebrar el amor y desamor, con el auténtico sello de Christian Nodal.

El regional mexicano se ha expandido por todo el mundo y cada vez son más los que caen rendidos ante los sonidos de este estilo musical tradicional del país de las enchiladas gracias a

En Spotify concentra más de dieciséis millones de oyentes mensuales. Plataforma digital donde ha publicado sus trabajos discográficos, alcanzado altas cifras de reproducciones, siendo el ganador en la categoría Artista Favorito Del Regional Mexicano en 2020. artista de la talla de Nodal.

Las boletas de “Pa’l Cora Tour 2024” están a la venta en Uepa Tickets.

