Christian Nodal expone conversación de Belinda pidiéndole dinero

Luego de varios meses de su ruptura y rumores acerca del motivo, que insinuaban que el era por temas económicos, el cantante mexicano Christian Nodal filtró una conversación con su exnovia Belinda, en la que la actriz le pide dinero para «arreglarse los dientes».

En la conversación, que según la captura de pantalla, fue el día 4 de febrero del año en curso, Belinda le dice a Nodal que si le llegará más dinero esa semana para ella poder arreglarse los dientes, aparte de los que tenía que darle para sus padres.

Ante el silencio del cantautor de «Botellas tras botellas» Belinda respondió aparentemente enfurecida diciendole que se «arrepiente profundamente de todo lo que he sufrido contigo… Me has destruído mi vida entera».

Acompañado de esta publicación el cantante de «Adiós amor» pidió que lo dejaran en paz y seguir su camino, en un mensaje que aparentemente sería para quienes eran sus suegros cuando tenía una relación con la también actriz española.

«20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo», escribió en twitter.

Nodal empezó a recibir miles de críticas y ataques por haber expuesto dicha conversación, acusándolo de «machista», a los que respondió para defenderse y dar un por qué a este comportamiento.

Entre miles de reproches una seguidora respaldó a Nodal diciendo «tú no tienes que darnos explicaciones», a lo que el artista respondió «Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan».

