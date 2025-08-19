Cinco dominicanos aceptan extradición a EE. UU. por estafa a adultos mayores

Santo Domingo, RD. – 19 de agosto

Cinco ciudadanos dominicanos acusados en Estados Unidos de integrar una red internacional dedicada a estafar a adultos mayores decidieron este martes acogerse al proceso simplificado de extradición, entregándose de manera voluntaria a las autoridades requirentes.

Los solicitados en extradición son Oscar Manuel Castaños García (33 años), Edward José Puello García (44), Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41) y Joel Francisco Mathilda León, también identificado como Joel Mathilda. El pasado viernes se había sumado a la lista Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow” (33 años), quien tomó la misma decisión ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Los acusados enfrentan cargos de fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero, en el marco de una estafa transnacional que operaba desde un centro de llamadas en República Dominicana y estaba dirigida contra personas de la tercera edad residentes en Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, la red estaba compuesta por más de una docena de imputados y fue desarticulada tras una operación conjunta entre las autoridades dominicanas y el Buró Federal de Investigación (FBI).

El tribunal, integrado por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Ortega Polanco, archivó la solicitud formal de extradición, ya que los encartados optaron por el trámite simplificado, lo que agiliza su entrega a las autoridades estadounidenses.

Como medida de coerción, a los cinco dominicanos se les impuso prisión preventiva hasta el momento de su traslado. Cuatro de ellos permanecerán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago, mientras que Joel Francisco Mathilda León cumplirá la medida en el Centro de Corrección San Felipe, en Puerto Plata.

