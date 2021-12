Comandante General de la FARD niega que haya dispuesto quintar los vehiculos propiedad de la institución, usados por oficiales retirados

Por Rafael Castro 07 de diciembre 2021

Base Aérea de San Isidro

El Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Mayor General Leonel Muñoz Noboa rechazó este martes que haya ordenado quitar los vehículos propiedad de esa institución, usados por oficiales retirados, como denunció el mayor general Rafael Betances.

Muñoz Noboa dijo que esa versión es totalmente falsa, tras indicar que en ningún momento ha ordenado quitar los vehículos que están en manos de generales en la honrosa condición de retiro.

El jefe de la FARD señaló asimismo, que la Contraloría General de la República (CGR) lleva a cabo un levantamiento de propiedades en la Fuerza Aérea de la República y que eso incluye fiscalizar todos los vehículos de la institución, incluyendo los asignados a los oficiales en retiro.

El alto jefe militar atribuyó la confusión a un comentario desafortunado que hizo un auditor de la Contraloría, pero que de ninguna manera se ha emitido una orden para despojar de sus vehículos a los generales retirados que los poseen

Se recuerda que el mayor general ® Rafael Betances Nivar, quien es presidente del Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro (IGAFAR) denunció que fueron convocados para entregar los vehículos que tienen asignados por la FARD, por una supuesta orden de la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

El comentario en cuestión se trata de una persona no identificada que dice “nosotros no tenemos culpa de convocarlos para que entreguen sus vehículos. El Pepca es quien nos manda. Esta mañana me llamó Yeni, que, si no lo hacemos nosotros, lo hará ella.”

La procuradora Yeni Berenice Reynoso no es la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), sino el procurador Wilson Camacho.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso desmintió la versión que le atribuye haber dado la supuesta orden en contra de los generales retirados que tienen vehículos de la FARD.

