Comando Sur de EE.UU. y Ministerio de Defensa de RD fortalecen cooperación estratégica y de seguridad regional

El Almirante Alvin Holsey, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM), realizó una visita oficial a la República Dominicana con el objetivo de consolidar las alianzas estratégicas entre ambas naciones en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica.

La agenda oficial incluyó reuniones de alto nivel con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., y con los Oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Como parte del programa, el Almirante recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), donde conoció las capacidades tecnológicas y operativas que fortalecen la respuesta de las Fuerzas Armadas ante amenazas y emergencias.

En estos encuentros se reafirmó el interés mutuo de promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, apoyar misiones de asistencia humanitaria y fortalecer la preparación ante desastres naturales, contribuyendo así a la estabilidad y la seguridad regional.

En reconocimiento a su destacada trayectoria y valiosos aportes al robustecimiento de los vínculos militares y estratégicos entre ambos países, el Almirante Holsey fue condecorado con la “Orden al Mérito Naval”, por disposición del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, mediante el Decreto Núm. 314-25, del 16 de junio de 2025.

La ceremonia, celebrada en la sede principal del Ministerio de Defensa, estuvo presidida por el ministro Fernández Onofre y contó con la presencia de representantes de la Embajada de los Estados Unidos.

Durante el acto, se destacó el liderazgo del Almirante Holsey en el impulso de iniciativas de cooperación multilateral en materia de seguridad.

Tras recibir los honores militares y firmar el libro de visitas distinguidas, el Almirante Holsey intercambió presentes institucionales con el ministro de Defensa, ratificando el compromiso de ambas naciones de continuar fortaleciendo una relación estratégica basada en la confianza, la cooperación y la defensa de intereses comunes en el hemisferio.

