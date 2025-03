Comisiones y más comisiones, nada de resultados de las instituciones legales.

Por Marino Ramírez Grullón

No recuerdo desde cuándo se han utilizado los términos de comisiones de trabajo para resolver problemas en este país.

Tengo memoria de que en los gobiernos de Joaquín Balaguer para todo se armaba una comisión de investigación o de trabajo para resolver casos, específicamente los de crímenes políticos que eran casi diarios durante aquella dictadura electoral impuesta por las circunstancia de la terminada guerra de Abril de 1965.

Todavía estamos esperando resultados de muchas de esas comisiones que prestantes figuras de la sociedad dominicana conforman para fines de investigaciones.

Hoy volvemos a lo mismo y les damos fuerza, una comisión para reforzar la lucha contra la corrupción, un pacto para viabilizar el tránsito, otra para terminar las cárceles, otra para fiscalizar la construcción de una obra, en fin comisiones más comisiones y nada de resultados.

Tenemos al fin y al cabo un país más caótico y desorganizado porque cada comisión conformada por más de 20 personas como la de supervisión de la Policía Nacional jamás se vuelve a juntar a menos que no sea para fines de fotografías con el Presidente de turno.

Las instituciones conformadas para los fines de trabajos instituciones entonces no funcionan aunque tienen una nómina sin fin.

Y es que los Presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años no entienden que tienen que gobernar con sus funcionarios escogidos legalmente o electoralmente no mediante el método de comisiones. Entiendo que el país aunque pequeño en grande en ambiciones de figureo pero eso no resuelve los problemas diarios de una población agobiada por el caos del tránsito o de los altos precios de todo lo que consume.

Aun así las cosas se pueden resolver y es aprendiendo a entender el retiro, hay gente que no quiere retirarse. Quieren estar en la nómina pública aunque estén pensionados, no saben retirarse quiren estar en los medios opinando sobre todo y así no puede ser.

Deben entender las grandes personalidades pero también los Presidentes que se acercan nuevos jóvenes que quieren descollar y mostrar su talento aunque algunas veces se aceleren y metan las patas violando normas para nada claras dentro del contexto de sus responsabilidades institucionales. En las comisiones casan, hartan y no resuelven nada, vamos a darle salida a las instituciones que están creadas para tales fines.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...