¿Que el cierre de la frontera cancela las ventas de productos dominicanos en Haití? (Imposible. Ahora son clandestinas, pues los haitianos no dejarán de comer). ¿Qué ese cierre impedirá el paso de inmigrantes ilegales? (Imposible. Ahora lo pagarán más caro). ¿Qué ya no vendrán parturientas haitianas? (Imposible. Aceche las mujeres que cruzan para allá con recién nacidos en sus brazos). ¿Qué ya no ingresarán a nuestro país productos importados por Haití? (Imposible. Los contrabandistas siguen recibiendo pedidos, ahora por via telefónica). ¿Qué ya no habrá corrupción en la frontera? (¡Mire, fresco!…¿Qué invento es ese?).