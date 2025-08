Congreso de EE.UU. cita a los Clinton por vínculos con Jeffrey Epstein en medio de presión conservadora

Washington D.C., 5 de agosto de 2025 –

En una jugada que podría reavivar una de las controversias más oscuras de la política estadounidense reciente, un comité del Congreso de mayoría republicana citó formalmente al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la excanciller Hillary Clinton, para testificar sobre sus vínculos con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El comité, encabezado por el congresista republicano James Comer, fijó las fechas para las audiencias: Hillary Clinton deberá comparecer el 9 de octubre, y su esposo, el expresidente Bill Clinton, el 14 del mismo mes. La citación se produce en un contexto de creciente presión sobre el actual presidente Donald Trump, cuya base conservadora lo acusa de permitir que el caso Epstein se cierre sin la transparencia esperada.

El Departamento de Justicia confirmó recientemente que Epstein, quien fue hallado muerto en su celda en 2019, se suicidó, y negó la existencia de una supuesta “lista de clientes” vinculados a su red de explotación sexual, desestimando así teorías que persisten dentro del sector más radical de la derecha estadounidense.

Sin embargo, Comer argumentó que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. En una carta dirigida a Bill Clinton, el legislador republicano recordó que el expresidente viajó en el jet privado de Epstein en al menos cuatro ocasiones entre 2002 y 2003. “Durante uno de estos viajes, incluso le fotografiaron recibiendo un masaje de una de las víctimas de Epstein”, escribió Comer, aludiendo a pruebas documentales y reportajes periodísticos que han circulado desde hace años.

Además, Comer señala que Clinton habría presionado a la revista Vanity Fair para que no publicara acusaciones relacionadas con su “buen amigo” Epstein, y sugirió que existen versiones contradictorias sobre si el exmandatario visitó o no la isla caribeña de Little St. James, conocida como epicentro de los abusos sexuales cometidos por Epstein y su red.

La investigación del comité no se limita a los Clinton. También se mencionan posibles citaciones a altos exfuncionarios como el exdirector del FBI James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y seis exfiscales generales de distintas administraciones, incluidos Merrick Garland, Loretta Lynch, Eric Holder, Jeff Sessions, Bill Barr y Alberto Gonzales.

Además, se han solicitado al Departamento de Justicia todos los registros de comunicación entre Epstein y figuras del actual gobierno, incluidos intercambios con el presidente Joe Biden.

El comité también busca interrogar a Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 a 20 años de prisión por su papel en la captación de menores para Epstein, a fin de esclarecer si existen más implicados aún no revelados.

Mientras Trump intenta restar importancia al tema pidiendo a sus seguidores “pasar página”, la presión desde el Congreso –incluso por parte de algunos demócratas– sugiere que el caso Epstein podría seguir generando tensiones políticas y sacudiendo a las élites estadounidenses por algún tiempo más.