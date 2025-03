Conozca los ganadores del Oscar 2025: de la Academia de Hollywood

Tras una jornada memorable, en la 97a edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, el largometraje «Anora» obtuvo el premio a la mejor película y otros cuatro galardones adicionales.

Mikey Madison gana el Oscar a mejor actriz por «Anora»

La Dominicana, Zoe Saldaña, premio la Mejor actriz de reparto: «Emilia Pérez»

Ainda Estou Aqui («Aún estoy aquí», I’m Still Here), dirigida por Water Salles y con Fernanda Torres en el papel principal, otorgó a Brasil su primer premio al mejor filme internacional.

Adrien Brody obtuvo el premio al actor principal por su papel en The Brutalist («El brutalista»), promoviendo «un mundo más sano e inclusivo», donde «el odio sin control no tenga lugar». El premio de reparto fue para Kieran Culkin, por su labor en A Real Pain.

Uno de los instantes más impactantes de la ceremonia se produjo cerca de su final, cuando Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham obtuvieron el premio al mejor documental por No Other Land, un film que denuncia la segregación en Cisjordanía.

«Deseo que mi hija no tenga que llevar la misma vida que yo estoy llevando ahora.»

Otro momento sublime fue la coronación de «Flow», como la mejor película animada. Sin duda alguna una sorpresa, ya que sería la primera película de un estudio independiente en ganar dicho galardón.

Gints Zilbalodis, Director de Flow.

A continuación la lista de ganadores:



Mejor película: Anora

Mejor dirección: Sean Baker – Anora

Mejor actriz protagonista: Mikey Madison – Anora

Mejor actor protagonista: Adrien Brody – The Brutalist («El brutalista»)

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña – «Emilia Pérez»

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin – A Real Pain

Mejor guion original: Anora – Sean Baker

Mejor guion adaptado: Conclave («Cónclave»)

Mejor edición: Anora – Sean Baker

Mejor película internacional: Ainda Estou Aqui («Aún estoy aquí», I’m Still Here) – Brasil

Mejor película documental: No Other Land

Mejor cortrometraje documental: The Only Girl in the Orchestra

Mejor película de animación: Straume (Flow)

Mejor cortometraje animado: In the Shadow of the Cypress («A la sombra del ciprés»)

Mejor cortometraje de ficción: I’m Not a Robot

Mejor fotografía: The Brutalist («El brutalista»)

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor diseño de vestuario: Wicked – Paul Tazewell

Mejor maquillaje y peluquería: The Substance («La sustancia»)

Mejor banda sonora original: The Brutalist («El brutalista») – Daniel Blumberg

Mejor canción original: «El mal» – «Emilia Pérez»

Mejor sonido: Dune: Part Two («Dune: parte dos»)

Mejores efectos visuales: Dune: Part Two («Dune: parte dos»)

Homenaje a Los Ángeles

La ceremonia inició con un montaje basado en diversas escenas de películas en honor a Los Ángeles, ciudad que experimenta sus momentos más sombríos después de los incendios más devastadores de su trayectoria.

Y entre los que durante la noche se subieron al escenario del teatro Dolby, varios destacaron la habilidad de la industria cinematográfica para manejar las adversidades.

«Su encanto y majestuosidad perdurarán para siempre», afirmó Conan O’Brien, el humorista que desempeñó el papel de maestro de ceremonias.

No fue el único instante conmovedor de la ceremonia.

Numerosos de los galardones se emocionaron al rememorar a Gene Hackman, quien fue encontrado muerto junto a su esposa el miércoles pasado.

El cuerpo de bomberos de Los Ángeles fue homenajeado durante este segmento, dónde se reconoció la labor de los funcionarios. Referencias políticas y sociales

«Soy el primer hombre negro en obtener el galardón al vestuario más destacado», exclamó Paul Tazewell al recibir el Oscar por su labor en Wicked, provocando una ovación por parte de los presentes.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...