El Consulado Dominicano en Valencia confirmó que no ha recibido reportes de dominicanos afectados por las graves inundaciones en la Comunidad Valenciana, donde el paso de la DANA ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 72 personas fallecidas y varias desaparecidas.

La cónsul dominicana en Valencia, Gloria Guevara, informó que, pese a la magnitud de la emergencia, el consulado no ha registrado llamadas de auxilio de miembros de la comunidad dominicana en la zona.

“Gracias a Dios, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de voz de auxilio por parte de nuestros ciudadanos. Esperamos y confiamos en que no recibiremos ningún tipo de llamada con relación a ello”, expresó Guevara. Además, señaló que, si bien el consulado no cuenta con un protocolo específico para emergencias de este tipo, se mantienen vigilantes y listos para asistir a cualquier dominicano en situación de riesgo, en coordinación con las autoridades locales.

“Un protocolo para estas situaciones catastróficas, donde la naturaleza es impredecible, no lo tenemos. No obstante, el Estado español ha activado un número de emergencia y desplegado un equipo de socorristas especializados para apoyar a los bomberos y a la comunidad.

Nosotros estamos atentos a esto y pendientes de nuestros compatriotas”, co“Gracias a Dios, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de voz de auxilio por parte de nuestros ciudadanos. Esperamos y confiamos en que no recibiremos ningún tipo de llamada con relación a ello”, expresó Guevara.

Además, señaló que, si bien el consulado no cuenta con un protocolo específico para emergencias de este tipo, se mantienen vigilantes y listos para asistir a cualquier dominicano en situación de riesgo, en coordinación con las autoridades locales.

“Un protocolo para estas situaciones catastróficas, donde la naturaleza es impredecible, no lo tenemos. No obstante, el Estado español ha activado un número de emergencia y desplegado un equipo de socorristas especializados para apoyar a los bomberos y a la comunidad.

Nosotros estamos atentos a esto y pendientes de nuestros compatriotas”, comentó la representante consular.

Guevara destacó que ha estado en contacto con personas de la comunidad en localidades cercanas, sin recibir reportes de dominicanos gravemente afectados. Informó también que mantiene comunicación constante con el cuerpo consular para estar alerta ante cualquier eventualidad.

Desde el inicio de las inundaciones, el Consulado Dominicano en Valencia emitió un comunicado en redes sociales con un número de contacto para que cualquier ciudadano en situación de riesgo pudiera solicitar asistencia.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...