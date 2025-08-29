Cónsul dominicano en Mayagüez impulsa ferry y campaña de inversiones

Por Luis Aníbal Medrano S.

MAYAGÜEZ, PUERTO RICO.-

El cónsul dominicano en Mayagüez, Puerto Rico, Israel Terrero, anunció el inicio de una campaña destinada a captar inversiones y promover nuevas oportunidades de negocios entre República Dominicana y Puerto Rico, destacando que este paso fortalece la visión de desarrollo económico impulsada por el presidente Luis Abinader.

En ese contexto, informó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la puesta en marcha del ferry que conectará la ruta Mayagüez–San Pedro de Macorís, iniciativa que —según explicó— contribuirá a dinamizar el turismo y la economía en ambas naciones.

Terrero destacó además que, tras más de 50 años, el consulado de Mayagüez ya ofrece a la comunidad dominicana de la zona todos los servicios relacionados con pasaportes, renovaciones, trámites por pérdida o deterioro, así como permisos para menores, acreditación de visas y poderes especiales.

Recordó que la jurisdicción de esa delegación abarca desde Arecibo hasta Ponce y todo el oeste de la isla, fruto de una reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El funcionario precisó que los servicios consulares no se limitan solo a dominicanos. “Un puertorriqueño que desee estudiar en República Dominicana o retirarse en Santo Domingo debe canalizar su proceso a través del consulado”, subrayó.

Sobre la situación migratoria, aseguró que en Mayagüez no se han registrado redadas significativas como en San Juan, pues más del 96 % de los dominicanos en la zona residen con estatus legal. Recordó un único caso en Cabo Rojo, resuelto satisfactoriamente tras las gestiones diplomáticas pertinentes.

Finalmente, informó que el consulado atiende sin necesidad de cita previa, brindando asistencia inmediata a los usuarios que se presenten.

