Cónsul dominicano en New York, Carlos Castillo realiza visita a presos dominicanos en EE.UU

Rafael Castro 16 de diciembre 2019

Santo Domingo-RD

El cónsul general de la República Dominicana en New York, Carlos Castillo, realizó en estas navidades su última visita de una serie de asistencia consular hechas durante el año 2019 a los dominicanos detenidos en cárceles migratorias de los cuatro estados bajo su jurisdicción, para conocer los casos que los afectan en materia de inmigración y las acusaciones.

Castillo cumpliendo con lo programado para asistir y proteger a sus connacionales residentes en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, en consonancia con las disposiciones del Gobierno que presidente Danilo Medina el cónsul Castillo visitó por tercera ocasión el Recinto Correccional del Condado de Essex, en Newark, Nueva Jersey.

El funcionario consular estuvo acompañado por el vicecónsul Tamayo Tejada, encargado del Departamento de Visas y Protección, y recibido por los oficiales José L. Peralta, los apellidos Torres y Cholson, supervisor de detención y deportaciones y encargados de Sub-oficiales y Seguridad respectivamente de la instalación carcelaria conocida en inglés como Essex County Correctional Facility en Newark, NJ, localizada en el 354 de la avenida Doremus.

Medio centenar de dominicanos fueron conducidos por los oficiales Peralta, Torres y Cholson, al comedor de la prisión donde recibieron efusivamente al cónsul Carlos Castillo, entre expectativas, gratitud y esperanza, pero sobre todo con múltiples y variadas preguntas en busca de respuesta a sus situaciones y muchos de ellos pidieron agilizar sus casos con tal de retornar a su país de origen en el menor tiempo posible.

El cónsul general Carlos Castillo y su equipo les ofrecen orientación legal imparcial y gratuita a los dominicanos recluidos en los recintos carcelarios para ayudarles a reevaluar su decisión de continuar con sus casos, mientras deben permanecer en prisión, excepcionalmente son favorecidos con fianza, que les permite pelear sus casos en libertad.

Les explicó a sus connacionales confinados sobre el protocolo establecido por las autoridades consulares en cuanto a los dominicanos en proceso de deportación que ya tienen su orden de deportación final, y más bien están preocupados por la recepción que tendrán, y aquellos que están siendo deportados, pero que aún están «peleando» sus casos y requieren que se evalúen sus expedientes.

Quienes están en proceso de deportación, generalmente requieren que se agilicen la emisiones de las ‘cartas de ruta» documento de viaje indispensable, que se emite previamente se verifica su nacionalidad y cada caso es oído de forma atenta y recibe orientación legal y consular de acuerdo al caso.

El cónsul Castillo y su comitiva consular les informaron también a los criollos sobre el trato que recibirán por parte de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración y los diversos programas de reinserción a la sociedad dominicana que ha implementado el Gobierno por instrucciones del presidente Medina.

Durante su gestión, el cónsul Castillo ha visitado otros recintos carcelarios para conocer la situación de sus connacionales, entre ellos Metropolitan Correctional Center, York Correctional Inst., Buffalo New York State, Hudson County Corrections & Rehabilitation Center (Hudson County Correctional Facility), Marcy Correctional Facility New York State, Batavia New York State, Hudson County Jail New York State y Otis Correctional Facility de Queens, mientras en Nueva Jersey estuvo visitando las cárceles Essex County Jail, Passaic County Jail, Elizabeth Facility y Bergen County.

Asimismo el funcionario consular se interesó por conocer la situación de dominicanos confinados en los centros correccionales Moshannon Valley Correctional Center, Pike Correctional y SCI Pennsylvania.