Consulado dominicano en Río de Janeiro auspicia conferencias “RD: un país único en el mundo”

Río de Janeiro, Brasil. –

El Consulado General de la República Dominicana en Río de Janeiro, Brasil, auspició una serie de conferencias en esta ciudad con el tema “República Dominicana: un país único en el mundo” a cargo del destacado historiador y director del Museo Nacional de Historia y Geografía, José Guillermo Guerrero.

Durante las ponencias, Guerrero explicó las características sociales, arqueológicas, políticas, culturales e históricas que hacen única a la República Dominicana, entre las que destacó, el hecho de ser un país en una isla que comparte dos Estados y dos naciones diferentes, con distintas lenguas, ya que los dominicanos hablan español y los haitianos francés y creole.

“Son casos muy raros en el mundo, el más cercano es Irlanda dividida en el norte y en el sur, pero se habla la misma lengua”, expresó el catedrático dominicano, tras exponer que es el único país con tres padres de la patria y tres independencias.

En las conferencias, realizadas en la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Instituto Cervantes en esta ciudad, el catedrático precisó que la República Dominicana es la única que ha tenido tres himnos, tres banderas y el escudo con más de 21 modificaciones y es el único país de América que celebra carnaval, fechas patrias y cuaresma al mismo tiempo.

Estos encuentros para dar a conocer en Río de Janeiro más de la riqueza cultural del país, contaron con la dirección del cónsul dominicano en esta ciudad, Roberto Rubio Cunillera, en coordinación con el director del Instituto Cervantes Río de Janeiro, José Vicente Ballester; el director y la vicedirectora del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Fernando Santoro y Beatriz Bissio; la presidenta de la Cámara Dominico-Brasileira, Renata Melo y el Núcleo Interdisciplinar de Estudios sobre África, Asia y Relaciones Sul-Sul.

Además de los directivos estuvieron presentes el cuerpo consular acreditado en esta ciudad brasileña, representantes de instituciones del área cultural, personalidades, colaboradores del Consulado, estudiantes y público en general.

Asimismo, el catedrático y escritor informó que la diversidad cultural de la República Dominicana la mezcla de indios, negros y europeos, y también otras etnias en el Siglo XIX han permitido la mezcla racial y cultural, destacando también el dato de que los negros y los mulatos hayan podido ultrapasar la discriminación y los perjuicios llegando hasta la cima del poder social y político, entre ellos varios presidentes negros y mulatos, inclusive algunos con antecedentes haitianos.

Narró además, que el primer líder de la segunda independencia que es la del 27 de febrero de 1844 era Francisco del Rosario Sánchez, quien fue hijo de una mulata y de un negro, el segundo presidente constitucional fue hijo de una mulata esclava-libre y de un padre expósito.

Dijo que el país ha pasado por nueve nacionalidades que tienen que ver con su recorrido histórico, entre las que mencionó, a parte de la población indígena, español, francés, dominicano, haitiano, norteamericano, por la invasión ocurrida desde 1916 al 1924 y finalmente dominicanos con toda esa diversidad implicada.

Expresó “República Dominicana es el único país del mundo que come habichuelas con dulce, no se trata sólo de habichuelas con azúcar en su preparación. Sigue el mismo modelo del sancocho o una feijoada en Brasil, es decir, que se come como plato fuerte en tiempos de cuaresma y es una costumbre registrada desde el Siglo XVIII por el francés Dorvo Soulastre”.

Entre otros datos históricos interesantes de Quisqueya, el historiador dijo que Santo Domingo tiene la mayoría de las primicias sociales, arqueológicas, políticas, culturales e históricas del nuevo mundo, no solamente tuvo la primera villa, ciudad, monasterio religioso, tribunal de justicia, universidad, sino también las primeras mezclas de indios y españoles, así como también, la primera importación de negros y las primeras rebeliones de América de parte de los negros, siendo la primera en 1521 en un ingenio de Nigua.

Destacó que la República Dominicana también forma parte del Caribe, que es una frontera imperial muy diversa donde casi todas las potencias europeas han tenido una propiedad o una posición y actualmente se habla inglés, francés, holandés y otras lenguas.

En ese sentido, enfatizó que el país fue sede del Virreinato de España. “Aquí Cristóbal Colón construyó sus casas y cuenta con la mayor y más rica arqueología prehispánica de todo el Caribe. De Santo Domingo partieron los españoles y europeos para la conquista del resto del continente”, recordó.

Agregó que es la isla con mayor biodiversidad en todo el Caribe, con el pico más alto 3,175 metros, el lago más amplio “Lago Enriquillo”, seis sistemas montañosos y cinco cuencas pluviales, siendo estas características de un país único.

Datos del historiador

José Guillermo Guerrero Sánchez es historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como el actual director del Museo Nacional de Historia y Geografía.

Maestría en Educación por el Instituto de Estudios Avanzados de la Fundación Getúlio Vargas (Río de Janeiro, Brasil); graduado en Estudios Afro iberoamericanos de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) – Universidad de Alcalá de Henares, España. Fue vicedirector del Museo del Hombre Dominicano, vicerrector de la Facultad de Letras y director del Instituto de Antropología de la UASD. Es miembro de la Academia Dominicana de la Historia y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Recibió la medalla de la Orden del Mérito Rio Branco, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

