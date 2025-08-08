Cerrarán puente flotante de manera temporal

8 de agosto de 2025

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el puente flotante sobre el río Ozama será cerrado al tránsito vehicular durante cinco días, desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 p.m. hasta el miércoles 13 a la misma hora.

En un comunicado de prensa, el MOPC explicó que esta intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales que impulsa la institución, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana.

Añadió que se ha coordinado un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), las alcaldías del Distrito Nacional y  de Santo Domingo Este.

El MOPC indicó que en dirección este-oeste los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido.

 

