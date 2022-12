Correa pacta con los Mets tras fracasar su acuerdo con los Gigantes

Carlos Correa acordó unirse a los Mets por un contrato de $ 315 millones por 12 años, informa Jon Heyman del New York Post .

Correa había acordado previamente un contrato de 13 años y $ 350 millones con los Gigantes, pero ayer surgieron informes de que un problema desconocido con los exámenes médicos de Correa había llevado a posponer la conferencia de prensa de presentación del campocorto de los Giants. Correa, de 28 años, está representado por Boras Corporation, y su acuerdo con los Mets se hará oficial una vez que pase el examen físico.

Como Susan Slusser del San Francisco Chronicle tuitea , los “ Gigantes señalaron algo en el examen físico [de Correa] y los médicos no estuvieron de acuerdo. Slusser también informó ayer que la espalda de Correa no era el problema, aunque el dolor de espalda ha enviado al ex All-Star a la lista de lesionados en múltiples ocasiones durante su carrera.

Independientemente de lo que los Giants discreparon con el examen físico de Correa, obviamente el problema no fue suficiente para disuadir a los Mets de agregar otra estrella de alto precio a su lista ya cargada (y nómina). El propietario de los Mets, Steve Cohen, dijo la semana pasada que el equipo hizo una oferta tardía de alrededor de $ 300 millones para contratar a Correa, pero esa oferta fue rechazada por el agente Scott Boras ya que las conversaciones con los Giants ya estaban en una etapa avanzada.

Al final resultó que, ese intento tardío de Cohen fue aparentemente todo lo que Boras necesitaba para asegurar otro mega acuerdo para su cliente rápidamente después de que el acuerdo con San Francisco se vino abajo. Como Cohen le dijo a Heyman, » retomamos el lugar donde estábamos antes y simplemente funcionó » en el transcurso de cuatro o cinco horas de negociaciones adicionales.

El nuevo contrato de Correa con Nueva York es un año más corto y vale un poco menos en valor promedio anual ($26.25MM con los Mets en comparación con $26.92MM con los Giants). También es “solo” ahora el décimo contrato más grande en la historia del béisbol en términos de valor total, mientras que el acuerdo de $350 millones con San Francisco fue el cuarto más grande de la historia.

Aún así, el acuerdo supera ampliamente la proyección de MLBTR de un pacto de nueve años y $288 millones para Correa. Al igual que la estructura del contrato original de los Giants, así como otros acuerdos firmados por Xander Bogaerts y Trea Turner solo este invierno, la duración más larga le permite al equipo extender el impacto del impuesto de lujo durante más años, mientras que el jugador aún recibe su dinero como así como seguridad adicional. Los mismos Mets usaron una versión de esta estrategia al volver a firmar a Brandon Nimmo con un contrato de $ 162 millones por ocho años, ya que el número de identificación fiscal de Nimmo es $ 20,25 millones. Correa ahora se une a Nimmo y Francisco Lindor como jugadores de los Mets que firmaron más allá de la temporada 2029, aunque los gastos de los Mets este invierno han variado mucho en duración.

Las cifras generales de la juerga de gastos de los Mets continúan tambaleándose. Suponiendo que el contrato de Correa le pague $26,25 millones en cada año del trato, la nómina de Amazins ahora superará la marca de $377 millones para 2023. Habiendo superado ya con creces el cuarto y más alto nivel ($293 millones) de multas por impuestos de equilibrio competitivo, Nueva York está pagando un impuesto del 90 % sobre cada dólar gastado por encima del umbral de 293 millones de dólares. Eso equivale a aproximadamente $ 23,62 millones agregados a la factura de impuestos de los Mets, lo que coloca su número de impuestos de lujo en más de $ 386 millones.

Correa, Nimmo, Justin Verlander , Edwin Díaz , Kodai Senga , José Quintana , David Robertson , Adam Ottavino , and Omar Narvaez representan la lista repleta de estrellas de agentes libres firmados y renovados por Nueva York solo en esta temporada baja, por no hablar de sus grandes salpicaduras anteriores desde que Cohen compró el equipo hace poco más de dos años. No hace falta decir que Cohen ha establecido nuevos estándares de gasto, ya que el propietario no ha dudado en su deseo de hacer que los Mets sean lo más competitivos posible de inmediato. El resultado fue una temporada de 101 victorias en 2022, pero los Amazins no pasaron de la primera ronda de los playoffs ampliados, perdiendo ante los Padres en tres juegos en la Serie Wild Card.

La firma de Correa “ realmente hace una gran diferencia ”, dijo Cohen. “ Sentí que nuestro pitcheo estaba en buena forma. Necesitábamos un bateador más. Esto nos pone en la cima ”.

De hecho, la mayor parte del enfoque de los Mets había estado en renovar una rotación y un bullpen que estaba lleno de agentes libres. Si bien Díaz y Ottavino volvieron a firmar, hubo que llenar muchos vacíos después de que Jacob deGrom , Chris Bassitt , Taijuan Walker , Seth Lugo , Joely Rodríguez , Trevor Williams , Trevor May y Mychal Givens firmaron en otro lugar. Nimmo era el mayor agente libre pendiente del lado de los jugadores de posición, y Narváez debería ayudar a reforzar el cuerpo de receptores, pero Cohen y el gerente general Billy Eppler no iban a frenar su agresividad.

Con este fin, uno de los mejores campocortos del béisbol en Correa ahora ni siquiera será un campocorto, ya que Correa ahora se moverá a la tercera base en deferencia a Lindor. Correa ganó un premio Platinum Glove, Gold Glove y Fielding Bible Award por su trabajo en el campocorto solo en 2021, y su experiencia profesional en la tercera base consiste en un juego con la filial Doble-A de los Astros en 2015. Dicho esto, Lindor es un excelente fildeador por derecho propio, y las métricas públicas de Outs Above Average y UZR/150 prefieren su trabajo con guantes en el campocorto al de Correa a lo largo de sus carreras. No hay muchas dudas de que Correa debería poder trasladarse bien a la esquina caliente, mejorando así la defensa de los Mets y el impacto que traerá a la alineación.

Con Correa ahora como el nuevo tercera base, Eduardo Escobar repentinamente se encuentra sin un puesto de titular. No fue ni siquiera hace 13 meses que Escobar fue uno de los grandes fichajes de Nueva York de la temporada baja 2021-22, ya que firmó un contrato de $ 20 millones por dos años. Escobar estuvo decente aunque no espectacular, bateando .240/.295/.430 con 20 jonrones para un 106 wRC+ en 542 apariciones en el plato en su primer año en Queens.

Sin embargo, «decente si no espectacular» no fue suficiente para un equipo tan decidido a ganar, y por lo tanto, Escobar ahora podría unirse a Luis Guillorme como profundidad dentro del cuadro. Es lógico pensar que los Mets podrían explorar cambiar a Escobar (y los $10 millones restantes de su contrato) a un equipo que necesita un jugador de cuadro veterano confiable, o Nueva York simplemente podría mantener a Escobar como una opción de respaldo en caso de una lesión en Correa o el segunda base titular Jeff McNeil .

Mirando más abajo en la tabla de profundidad, el principal prospecto Brett Baty también es tercera base, al igual que Mark Vientos (clasificado por MLB Pipeline como la séptima mejor liga menor en el sistema de granjas de Nueva York). Baty ha pasado algún tiempo como jardinero y ahora podría ser visto como un posible reemplazo de Canha en el jardín izquierdo, mientras que Vientos podría estar destinado a salir de la tercera base de todos modos, siendo la primera base su mejor lugar en el campo. Sin embargo, con Correa ahora encerrado en la esquina caliente, parece haber una mayor posibilidad de que los Mets puedan comprar cualquiera de estos prospectos para otras mejoras.

La noticia de hoy marca el último giro en una carrera llena de controversias para Correa, en gran parte ligada a su participación en el equipo de los Astros de 2017 que ganó un campeonato de la Serie Mundial y luego se vio empañado por el escándalo de robo de señales. El tiempo de Correa en Houston terminó cuando firmó un contrato de $105.3MM por tres años con los Mellizos el invierno pasado, aunque ese contrato más corto de lo esperado fue diseñado para permitir un regreso rápido a la agencia libre. Correa tenía cláusulas de exclusión voluntaria después de las campañas de 2022 y 2023, y ejerció esa primera opción de exclusión para volver a ingresar al mercado en una temporada baja que no fue interrumpida por el cierre patronal.

Correa bateó .291/.366/.467 con 22 jonrones en 590 apariciones en el plato en su única temporada en Minnesota, con un wRC+ de 140 que es el tercero más alto de sus ocho temporadas en la MLB. Después de un año de plataforma sólida y aún siendo más joven que la mayoría de los agentes libres una vez que llegan al mercado abierto, Correa tenía todas las expectativas de finalmente conseguir el costoso contrato a largo plazo que inicialmente quería el año pasado.

El resultado fueron dos contratos costosos a largo plazo, con los Mets arremetiendo para quitarle a Correa a los Giants. Probablemente sea prudente no asumir totalmente que el pacto de Correa con los Mets es un hecho hasta que se apruebe el examen físico y se haga un anuncio oficial, dada la naturaleza sorprendente de las últimas 24 horas. Los informes de ayer sobre una demora ciertamente levantaron señales de alerta sobre el estado del acuerdo de Correa con San Francisco, pero con la ausencia de noticias concretas, aún no había ninguna razón para creer que Correa finalmente no terminaría en el Área de la Bahía. .

En cambio, los planes de invierno de los Giants ahora han sufrido un revés casi insondable. Los Gigantes cayeron a un récord de 81-81 después de su temporada de 107 victorias en 2021, dejando al presidente de operaciones de béisbol, Farhan Zaidi, en busca de una adquisición importante. San Francisco tiene mucho espacio en la nómina y muchas necesidades en el roster para dar cabida a al menos una nueva superestrella, y parecía haber pocas dudas de que los Giants se estaban alineando para hacer el primer fichaje verdaderamente exitoso de los cuatro años en el cargo de Zaidi.

Aaron Judge era claramente la principal prioridad de cara a la temporada baja y, según los informes , los Gigantes le ofrecieron a Judge alrededor de $ 360 millones antes de que el Jugador Más Valioso de la Liga Americana aceptara ese mismo salario en un contrato de nueve años para volver a firmar con los Yankees. Con Judge fuera del tablero, San Francisco luego se dirigió al mercado de campocorto, con Correa emergiendo como su principal objetivo (por delante de Turner, Bogaerts o Dansby Swanson ). El acuerdo de $ 350 millones representó el contrato más grande en la historia de la franquicia y un contraataque rotundo a cualquier argumento de que la oficina principal de los Giants no estaba dispuesta o no podía conseguir agentes libres de primer nivel.

No es exactamente cierto que los Giants hayan vuelto al punto de partida, ya que también firmaron a Mitch Haniger , Ross Stripling y Sean Manaea en la agencia libre, y Joc Pederson fue retenido a través de la oferta calificada. Pero, Carlos Rodón dejó el equipo para firmar también con los Yankees, eliminando a otra estrella del roster de 2022. La fiebre de toda la liga por la contratación de agentes libres ha dejado el mercado vacío de la mayoría de los nombres principales, por lo que Zaidi y compañía ahora tendrán que explorar el mercado comercial (y posiblemente tomar algunas decisiones difíciles sobre el intercambio de los mejores prospectos) para adquirir otra estrella importante… si es que alguna está necesariamente disponible.

Especulativamente, los Giants podrían tratar de manejar su espacio de nómina de una manera diferente, tal vez ofreciendo un trato tanto para un jugador estrella como para un contrato indeseable en un equipo que busca reducir gastos. Con más de tres meses hasta el Día Inaugural, queda mucho tiempo para que los Giants sigan haciendo movimientos y, sin embargo, es difícil imaginar que puedan hacer una adición en cualquier lugar cerca del nivel de Correa.

