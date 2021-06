Cota Lama exhorta servidores públicos denunciar actos de corrupción

El dirigente político, Carlos Cota Lama, exhortó a todos los servidores públicos de las instituciones del Estado, sean estas centralizadas, descentralizadas o autónomas, a denunciar las acciones de corrupción cometidas por sus superiores, sin importarle el que puedan perder su trabajo, ya que lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones.

Cota Lama quien ha ocupado importantes posiciones en el tren gubernamental durante tres décadas, en varios gobiernos y que fue desvinculado como Subdirector Ejecutivo del Departamento Aeroportuario, por el Presidente Luis Abinader, dijo que la sociedad dominicana se está empoderando cada día más para luchar en principio de manera civilizada en contra de la corrupción y la impunidad, la que define como ¨la principal tragedia nacional¨.

El destacado dirigente político manifestó que el Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, ha dado muestra más que suficiente de que el Estado Dominicano que maneja los recursos que el pueblo paga a través de los impuestos, es para que le sean devuelto en obras y servicios que contribuyan al progreso y desarrollo del país, y por lo tanto deben de ser manejados con pulcritud, honestidad y sobre todo con mucha transparencia.

Cota Lama aseguró que si en cada una de las instituciones del Estado Dominicano sin importar que sea centralizada, descentralizada o autónoma, los empleados denunciaran los intentos o actos de corrupción ya consumados, se le daría un duro golpe a la corrupción administrativa, que es la causa de la gran desigualdad social que hay en la república dominicana y que se refleja en el alto índice de delincuencia, criminalidad y narcotráfico, que azota el país y que ha creado un alto nivel de inseguridad, aunque algunas autoridades pretendan disfrazarla con la palabra “Percepción”.

El reconocido dirigente político, quien ha sido uno de los que más ha combatido la corrupción, en todas las posiciones públicas que ha desempeñado, dijo que al gobierno no se le debe dejar todo, porque hay corrupción hasta en la propia casa donde uno vive, en la familia, en la iglesia, en las empresas, en la justicia, en la policía, en fin es en toda la sociedad hay corrupción y por ende debemos de revisarnos todos y sacudirnos, antes de que sea demasiado tarde y la gran mayoría del pueblo dominicano se convierta en una bomba de tiempo con consecuencias inimaginables.

Cota Lama reiteró su exhortación, para que todos los servidores públicos, pierdan el miedo y terror psicológico a que muchas veces son sometidos para tratar de amedrentarles y los titulares de las instituciones del Estado, poder hacer y deshacer lo que le viene en gana con el dinero ajeno, llegando en muchos casos a acumular riquezas que jamás podrían justificar, por eso es preferible denunciarlos y perder el trabajo, que sacrificar el futuro de los hijos, nietos, bisnietos y las futuras generaciones.

¨Al Estado se va a servir y no a servirse¨ y el que no se conforme con su salario, que renuncie y se dedique a otra cosa, pero no podemos seguir permitiendo que los Jefes de Estado designen a funcionarios en diferentes instituciones y estos solo se preocupen en hacerse ricos de la noche a la mañana, sin importarle un comino el destino del pueblo dominicano, por eso todos juntos debemos aportar para acabar con esta gran tragedia nacional que es la “Corrupción y la Impunidad” caiga quien caiga, y el Presidente Luis Abinader ha enviado varios mensajes muy claros y gracias a Dios contamos hoy día con un Ministerio Público independiente.

¨Ni siquiera la pandemia del Covi-19 le ha hecho tanto daño a la República Dominicana como se lo ha hecho LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD¨ expresó indignado Cota Lama.

