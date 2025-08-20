Cristopher Sánchez poncha 12 y los Filis superan a Seattle

JT Realmuto conectó un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja en la octava entrada, Kyle Schwarber y Bryson Stott también conectaron jonrones y los Filis de Filadelfia derrotaron el martes 6-4 a los Marineros de Seattle.

El jonrón de Realmuto fue sin duda un batazo al jardín izquierdo tras un sinker en el primer lanzamiento del relevista de Seattle, Matt Brash (1-2). Realmuto, quien conectó su noveno jonrón, se embasó tres veces y tuvo tres carreras impulsadas. También conectó un sencillo productor y se embasó tras una interferencia del receptor al receptor de los Mariners, Mitch Garver. Fue la tercera vez en un mes que los Filis tuvieron una interferencia del receptor.

Schwarber abrió el marcador en la primera entrada con su jonrón número 44. Lidera la Liga Nacional en jonrones y las Grandes Ligas con 104 carreras impulsadas.

Stott conectó su octavo jonrón de la temporada y Bryce Harper impulsó una carrera con un elevado de sacrificio.

David Robertson (1-0) se llevó la victoria en relevo en su primera aparición en Citizens Bank Park como miembro de los Filis desde el Juego 5 de la Serie Mundial de 2022. Jhoan Duran lanzó una novena entrada perfecta para su 22º salvamento y sexto 5º con Filadelfia desde que fue adquirido en la fecha límite de cambios.

Randy Arozarena y Eugenio Suárez tuvieron dobles productores para Seattle, que ha perdido cuatro partidos seguidos y seis de siete.

Bryce Miller salió de la lista de lesionados antes del partido y jugó su primera apertura desde el 12 de mayo con los Mariners. Permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas.

El líder de jonrones de la MLB, Cal Raleigh, se fue de 3-1 con un doble y dos bases por bolas para Seattle. Con 47 jonrones, Raleigh se queda a uno de igualar el récord de jonrones de la MLB en una temporada para un receptor.

