David Ortiz esperanzado en que los Celtics regresaran del difícil 0-3 de la NBA

A pesar de que las probabilidades están en su contra, el extoletero de los Medias Rojas y miembro del Salón de la Fama David Ortiz no se da por vencido con los Boston Celtics.

“Big Papi” sabe que ningún equipo de la NBA se ha recuperado de un déficit de 0-3 como el que enfrentan los Celtics en las finales de la Conferencia Este contra el Miami Heat. Ha ocurrido 149 veces en la historia de la liga y el equipo de delante ha ganado la serie.

Ortiz y los Medias Rojas se enfrentaron a probabilidades aparentemente insuperables en 2004 cuando estaban detrás de los Yankees de Nueva York rivales 0-3 en la serie de campeonato de la Liga Americana. No solo regresaron, Boston ganó la Serie Mundial. Es el único equipo en hacerlo en la historia de la MLB.

David Ortiz y Al Horford en un partido de la pasada campaña.

“Sí, y no habría mejor momento que este para que eso sucediera”, dijo Ortiz en una entrevista con The Associated Press el lunes por la mañana en su torneo de golf benéfico. “Si lo haces en baloncesto, tiene que ser la misma ciudad. Sabes de que estoy hablando.»

Ortiz, de 47 años, quien fue consagrado en el Salón de la Fama del Béisbol el verano pasado, sabe cómo deben verlo los Celtics.

“Estando 3-0, tienes dos opciones: renuncias o vuelves a salir, y en los deportes profesionales, una vez que llegas a ese punto, no hay forma de renunciar”, dijo Ortiz, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2004.

David Ortiz. AP Photo/Charles Krupa

“Una vez que llegas allí, incluso si estás 3-0, no estás pensando en renunciar, estás pensando en ‘Está bien, toqué fondo. Tengo que ir paso a paso ahora. No puedo intentar ganar tres juegos a la vez’”.

Al igual que los Medias Rojas de 2004, que fueron aplastados 19-8 en el Juego 3, los Celtics vienen de una derrota aplastante en Miami el domingo por la noche.

Ortiz recordó cómo era el camerino después de ese partido.

“Bastante tranquilo”, dijo en la entrevista, sentado en una mesa al aire libre cerca del campo. “Prácticamente estábamos pensando en: ‘Hombre, anotaron muchas carreras en el tercer juego. Habíamos enfrentado a esos muchachos más de 20 veces y sabemos qué hacer para vencerlos. Simplemente no lo estábamos haciendo. Vuelve a subirte al vagón.