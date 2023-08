Davis y los Lakers acuerdan una extensión de 3 años y $186 millones

Anthony Davis y Los Angeles Lakers acordaron una extensión de contrato por tres años y $186 millones, dijo el viernes una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el equipo no había anunciado que se cerraría el trato. ESPN informó por primera vez que los Lakers y Davis llegaron a un acuerdo, citando al CEO de Klutch Sports, Rich Paul.

Con un valor promedio de $62 millones por temporada, la extensión se convierte en el acuerdo anual más rico en la historia de la liga, superando el promedio de $60.8 millones por temporada que el ala de los Boston Celtics, Jaylen Brown, obtuvo el mes pasado como parte de su contrato supermax de 5 años por un valor de hasta $304 millones.

Davis es una selección ocho veces All-Star y cuatro veces All-NBA y fue elegido para el equipo del 75 aniversario de la liga. Viene de una temporada en la que promedió 25,9 puntos, 12,5 rebotes y 2,6 asistencias con un 56% de tiros, el mejor de su carrera, números que representan uno de los mejores años de su carrera.

El acuerdo entra en vigencia con la temporada 2024-25. Davis ganará alrededor de $40.6 millones la próxima temporada, luego permanecerá bajo contrato hasta 2027-28.

Los Lakers tienen marca de 117-77 (un porcentaje de victorias de .603) en partidos de temporada regular en los que ha jugado Davis durante sus cuatro temporadas con el club; tienen marca de 53-60 (un porcentaje de victorias de .469) en los 113 juegos que se ha perdido en ese lapso.

Cuando está sano, él y LeBron James siguen siendo uno de los golpes 1-2 más formidables de la NBA. Llevaron a los Lakers al título de la NBA de 2020 y ayudaron al equipo a llegar a la final de la Conferencia Oeste la temporada pasada, donde fueron barridos por el eventual campeón Denver.

“Vamos en la dirección correcta”, dijo Davis cuando terminó la temporada pasada. “Obviamente, el objetivo es ganar campeonatos, y queríamos no solo tocar la puerta, sino hacerlo, cruzar la puerta. Así que ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo cada vez que pisamos la cancha para el campamento de entrenamiento, y estoy 100% seguro de que ese será el objetivo el próximo año”.

Durante sus primeras 11 temporadas, Davis ha promediado 24 puntos y 10,4 rebotes. Ha anotado al menos 50 puntos en un juego cinco veces, sin contar los 52 puntos que tuvo en el Juego de Estrellas de 2017, que fue un récord hasta que Jayson Tatum de Boston anotó 55 en el Juego de Estrellas en febrero pasado.

