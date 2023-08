De “Ley y Orden” a “Proteger y Servir”

Por Pablo Vicente

Un lema es una frase que expresa la motivación, la intención, el ideal, describe la forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución e incluso de un estado, por lo que el nuevo lema de la policía nacional “Proteger y Servir” manda un mensaje claro de la necesidad de que la policía tenga siempre presente que su misión está en proteger a la ciudadanía y sobre todo estar siempre en una actitud de servicio.

Además del lema el Consejo Superior Policial aprobó que los agentes de la Policía Nacional vestirán próximamente de color azul, dejando atrás el antiguo uniforme gris, mientras que el nuevo lema de la institución será proteger y servir en vez de ley y orden.

El color gris, que vistieron hombres y mujeres de la Policía Nacional durante 87 años, entró en la fase final para su desaparición, según el Ministro de Interior y Policía el cambio de color y lema se enmarca dentro del plan de reforma policial que esta desarrollando la institución.

Ahora bien, ¿Quién ha pensado que, con cambiar lema y color de vestimenta, cambiará la institución? Indiscutiblemente que la fiebre no está en la sábana y estoy seguro de que incluso los miembros del Consejo Superior Policial están conscientes de que con el cambio de color de uniforme y lema no se resuelve el problema de la delincuencia y la inseguridad. No es sólo cambiar de lema y color, se trata de hacer una transformación integral en la policía nacional.

El lema de ley y orden es un lema trujillista, que surge en un contexto histórico del país que gracias a Dios ha sido superado y que por lo tanto esa cultura trujillista hay que irlas desterrando del país, por lo que me parece bueno y válido que se pueda hacer ese cambio de lema por uno que refleje más la realidad actual que vive la república dominicana, sustentado en un estado social y democrático de derecho.

Hay que abogar para que la Policía tenga la capacitación y condiciones suficientes y de esa manera pueda cumplir con el rol encomendado por la Constitución de proteger efectivamente a la población.

La policía ideal debe cumplir con un conjunto de características y condiciones que garanticen su eficacia e integridad del ejercicio de sus funciones y sobre todo que genere la confianza de la ciudadanía para que pueda lograr eficazmente sus objetivos y poder cumplir tal y como establece el nuevo lema de proteger y servir.

El autor es abogado, presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com