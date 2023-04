Debatirán en conferencia problemas principales Diáspora Dominicana en NY

New York

Cuna de la mayor colonia dominicana en el mundo, el liderazgo de la diáspora de casi un millón de migrantes debatirá a fondo sus principales temas de salud, civismo y negocios en dos días de conferencia.

Los más prestigiosos médicos dominicanos, como el cardiólogo Eliezer Guzmán, el siquiatra Fernando Taveras, y el podiatra José de Leon, el doctor Rafael Lantigua, Vicedecano de Medicina de Columbia University, empresarios y oficiales electos estarán presentes en este gran evento de análisis y comprensión de los problemas más graves de salud y los pequeños negocios.

Tambien habrá expositores como el influyente doctor Ramón TALLAJ, presidente de Somos Community Care, la doctora Vanessa Fernandez, médico de Ryhan Health, un centro con más de 50 años en Nueva York y unas 5 clinicas.

El Hospital Prebysteriano, uno de los hospitales más grandes del mundo y al que acuden diariamente la mayoría de los dominicanos de Nueva York, estará representado por su director de asuntos comunitarios, Julio Batista y una nutrida representación de médicos y especialistas.

En la temática de negocios la conferencia contará con representantes de la oficina de pequeños negocios de la alcaldía de Nueva York, enseñando cómo hacer contratos certificados por la ciudad.

También habrá un foro sobre cómo manejar su crédito y tener acceso a la compra de viviendas.Los empresarios Cirilo Moronta, Yomare Polanco, y Eliazer Bueno, presidente de la Cámara de Comercio de Nueva York, hablarán rn in panel de emprendurismo junto a Kenia Abreu, presidente de la Cámara de Comercio de Mujeres.

Han sido invitados el congresista Adriano Espaillat, el Senador Robert Jackson, el Asambleista Manny de Los Santos,

Carmen de la Rosa, concejal del Distrito 10, Ydanis Rodriguez, Comisionado de Transporte y Eligio Jáquez, el Cónsul General en Nueva York.

Otro panel importante de la conferencia será con José Bayona, sobre los medios minoritarios y la nueva ley de acceso a la publicidad aprobada por el Consejo Municipal de Nueva York, bajo la autoría de Ydanis Rodríguez.

La Conferencia, convocada para los dias 27 y 28 de Abril, es organizada y promovida por el programa Entre Lideres, que cumple 15 años en el aire, bajo la conducción de su fundador y conductor el periodista José Alduey Sierra.

“Somos una realidad indiscutible de expansión y crecimiento con 2.2 millones de dominicanos en los Estados Unidos”, manifestó Alduey, reconocido productor de televisión enfocado en el análisis crítico de la realidad dominicana,comentarios, opinión y entrevistas.

La Conferencia Entre Lideres será realizada en el piso doce del nuevo hotel Above in The Heights, ubicado en el 500 Oeste de la calle 181 a esquina avenida Ámsterdam.

El evento, que ha concitado la atención de la diáspora dominicana en Nueva York, contará en primer día, jueves 27, con la presencia de los más prestigiosos médicos Dominicanos en pleno ejercicio.

“Nos llena de mucho orgullo celebrar este evento con nuestros más destacados líderes y emprendedores”, dijo José Alduey Junior, productor general del evento. “Unificar criterios y seguir creciendo juntos es nuestra meta”

Un panel sobre cómo convertir su negocio en una franquicia será encabezado por el empresario Rafael Álvarez, Presidente de la Asociación Latina de Franquicias.

En materia de civismo, la Junta Central Electoral ( JCE) y los partidos políticos analizarán el voto en el exterior exterior y cómo alcanzar un millón de votantes de la diáspora para las elecciones del 2024.

Es la tercera vez que el programa Entre Lideres celebra su aniversario,evento que incluye la entrega de los Premios a la Excelencia de la Diáspora con una cena de gala, y presentaciones artísticas con los lechones de Santiago, un show de humor y la música de un reconocido conjunto típico.–

