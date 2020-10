Decomisan 71 kilos de cocaína en el área de carga del AILA RD

Rafael Castro 28 de octubre 2020

Aeropuerto Las Américas

Unos 71 kilos de una sustancia que se presume es cocaína fue decomisada en la terminal de carga del aeropuerto Internacional de Las Américas, por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD, y agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil CESAC.

La carga decomisada había llegado a la terminal de carga Cabo Caucedo, en el vuelo 4338 de la línea aérea Avianca, procedente de Miami, Florida, Estados Unidos.

El informe de las autoridades señala que el operativo de incautación de la sustancia estuvo dirigido por el coronel Franklin J. Abreu Castillo, quien es el director de asuntos internos del Cuerpo Especializado de Aviación Civil, CESAC, en compañía de oficiales antinarcóticos y de un representante del Ministerio Publico.

De acuerdo con los detalles, las autoridades del CESAC, había recibido informes confidenciales sobre la llegada al país, de la droga en un vuelo comercial de pasajeros en horas de la madrugada de este miércoles, procedente de Miami, Estados Unidos, por la referida terminal aeroportuaria

Los 71 kilos cloro hidratada de lo que las autoridades creen que es cocaína vino en el interior de cajas de madera. Mientras que desde la terminal la misma fue trasladada a la sede central de la DNCD, para ser luego enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, donde será analizada.

El vuelo 4383 de la aerolínea Avianca es utilizada utilizado para trasladar carga desde Centroamérica a Miami, República Dominicana, por lo que resulta extraño que esa supuesta droga pasara por los controles de Estados Unidos, antes de llegar al AILA sin que fuera detectada.

Se indicó que con relación al caso as autoridades de Control de Drogas y del CESAC investigan a varias personas sospechosas de estar implicadas en el alijo, aunque no se ofrecieron sus identidades para no entorpecer las investigaciones.

En los últimos meses en medio de la pandemia del Covid-19 los casos de transporte de de droga se ha intensificado al país, por el área de carga del aeropuerto Internacional de Las Américas.

Comparte esto: Twitter

Facebook