Demanda colectiva contra United y Delta por vender asientos “de ventana” sin ventana

22 de agosto de 2025

San Francisco / Nueva York. –

Las aerolíneas Delta Air Lines y United Airlines enfrentan demandas federales en tribunales de San Francisco y Nueva York, acusadas de incurrir en prácticas engañosas al cobrar tarifas premium por asientos catalogados como “de ventana”, que en realidad no cuentan con ventanilla.

Los casos fueron interpuestos como propuestas de demandas colectivas por el bufete neoyorquino Greenbaum Olbrantz, en representación de pasajeros que aseguran haber sido inducidos a error al momento de seleccionar sus asientos. Según los demandantes, de haber sabido que las butacas colindaban con una pared lisa y sin vista exterior, no habrían pagado sumas adicionales.

“Es lógico que la gente esté molesta. Un gran porcentaje de pasajeros paga más por disfrutar de una ventanilla, que no solo ofrece una vista sino también cierta comodidad. Sin embargo, Delta y United han cobrado una prima injustificada por un beneficio inexistente”, señaló el despacho en un comunicado.

Las demandas solicitan compensaciones millonarias por daños contra ambas aerolíneas. Tanto United como Delta se negaron a ofrecer declaraciones a la prensa, amparándose en que se trata de litigios pendientes, según reseñó The Associated Press.

Uno de los casos que encendió la polémica fue el de Nicholas Meyer, residente de Nueva York, quien adquirió un asiento “de ventana” en la fila 23 de un vuelo hacia California a inicios de este mes. Al abordar, descubrió que su asiento, el 23F, estaba ubicado junto a una pared en blanco, sin ventanilla, pese a que en el mapa de asientos figuraba como “window seat”.

De acuerdo con la querella, aerolíneas como Alaska Airlines y American Airlines también ofrecen asientos sin ventana, pero con la diferencia de advertirlo claramente a sus pasajeros durante el proceso de selección. En contraste, United y Delta habrían continuado cobrando tarifas superiores a sabiendas de las quejas constantes de viajeros en redes sociales.

En foros como Reddit abundan los reclamos. “Su mapa de asientos no debería considerarlo un asiento premium ni de ventana. En realidad, hay MENOS espacio para las piernas y ningún beneficio”, denunció un usuario de Delta en la plataforma.

Las demandas podrían sentar un precedente importante en el sector aeronáutico estadounidense, donde la segmentación de asientos y los cobros adicionales se han convertido en una fuente creciente de ingresos, pero también de controversias legales y reclamos de los consumidores.

