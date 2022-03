Desafíos de una CEO en la Industria Aeroportuaria

Los desafíos que involucran liderar un grupo aeroportuario representan retos que van desde la parte legal, hasta la financiera y de seguridad; esto lo sabe de primera mano Mónika Infante Henríquez, CEO de Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), quien compartió su experiencia durante una clase magistral impartida en la Universidad Regional del Norte (URN).

“Uno siempre piensa que está ante el reto más grande hasta que llega otro. En Aerodom tuve desafíos como conflictos legales y pensaba que era lo más fuerte que me podía pasar. Después tuvimos transacciones financieras muy interesantes, que tenían que ver con la emisión de bonos donde me tocó participar en su venta a nivel internacional. Pensé que era lo más grande al mover 500 millones de dólares. Después pasó que se vendió la empresa. Fui parte de ese movimiento donde se vendió la compañía a VINCI Airports y me tocó quedarme, aun cuando el dueño había cambiado”.

La CEO cuenta que este proceso fue una gran oportunidad, pero con una visión totalmente distinta. Cambió un modelo de negocios que llevaba aplicando durante siete años; no obstante, significó un cambio positivo al complementar lo que ya había aprendido. Con la llegada del COVID-19, la industria aérea enfrentó una severa crisis que aún está en el proceso de resarcirse por lo que todas las áreas involucradas han tenido que reinventarse dependiendo de la situación.

“Cuando más asimilé en mi vida todo sobre la industria, fue cuando llegó el COVID-19. Tuvimos que aprender, de ser una empresa rentable a no serlo, tuvimos que cerrar aeropuertos, cerrar operaciones, convertir una compañía grande en una empresa pequeña y, al mismo tiempo, buscar todas las maneras posibles de reestablecer esa empresa, mantenerla a flote, todo fue muy incierto, había que reinventarse todos los días, las medidas sanitarias cambiaban constantemente”.

Uno de los retos más difíciles dentro de la aviación son los accidentes aéreos. Al respecto la compañía que preside Mónika Infante tuvo que enfrentar la situación cuando una avioneta se estrelló en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo, en el que murieron nueve personas.

“Las emergencias también son importantes desafíos. El año pasado nos tocó enfrentar un accidente en el aeropuerto, pese a que fue una tragedia muy lamentable, mi equipo reaccionó adecuadamente; todos los simulacros resultaron valiosos y el equipo se comportó muy profesional, frente a las autoridades, frente los familiares y ante la prensa. Es decir, nosotros cumplimos bien con nuestro trabajo”.

“Lo único que me queda claro, es que en un aeropuerto tienes que saber que mañana llegará un reto nuevo y te tocará reinventarte”, expresó la CEO.

Abogada de profesión y hoy experta en operaciones aeroportuarias, Mónika Infante asegura que dentro del sector nunca se ha sentido discriminada; sin embargo, explica que “ciertamente para la mujer, por su condición de mujer, por su rol en la familia se vuelve más complicado”. Aseveró que las compañías tienen que buscar la manera de que se pueda disminuir esta brecha…

Comparte esto: Twitter

Facebook