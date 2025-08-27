Desde septiembre, todos los niños deberán asistir a entrevistas para visas de EE. UU.

Santo Domingo.RD

A partir del próximo 2 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana implementará un cambio significativo en el proceso de solicitud de visas: todos los niños deberán asistir personalmente a las entrevistas consulares, sin importar su edad.

El anuncio fue realizado este miércoles por el nuevo cónsul estadounidense en el país, William Swaney, durante un desayuno organizado por la sede diplomática, en el que se presentó formalmente ante representantes de la prensa y se ofreció una actualización sobre el estatus de los trámites.

Hasta ahora, los menores de 14 años estaban exentos de presentarse en persona, ya que bastaba con la comparecencia de sus padres o tutores.

Lo mismo ocurría con los solicitantes mayores de 79 años, quienes también estaban liberados de esa obligación.

Sin embargo, con el ajuste ambos grupos deberán acudir directamente a la embajada para sostener la entrevista con un oficial consular.

Renovaciones también afectadas

La disposición incluye a aquellas personas que obtuvieron su visa siendo menores de edad. En caso de que necesiten renovarla, tendrán igualmente que presentarse en la sede diplomática.

El cónsul Swaney explicó que la nueva normativa busca “verificar” el estatus y la dinámica de las familias, ya que la entrevista presencial permite a los oficiales evaluar de manera directa la situación de cada solicitante.

Exenciones más limitadas

Con la modificación, la exención de entrevistas quedará reducida a casos muy específicos. Solo se mantendrá disponible para adultos que renueven visas vencidas por un período no mayor a 12 meses, así como para visados diplomáticos y de organismos internacionales, entre ellos las categorías A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

Mayor presión en los plazos

Actualmente, el tiempo estimado de espera para una cita de visa en Santo Domingo se sitúa en alrededor de nueve meses, por lo que la obligación de que niños y adultos mayores acudan personalmente podría extender aún más los plazos en los próximos meses.

El anuncio ha generado interés entre padres de familia, agencias de viajes y representantes de la diáspora dominicana, quienes se mantienen atentos a cómo impactará este cambio en la planificación de viajes y solicitudes de residencia temporal o de paseo hacia los Estados Unidos.

