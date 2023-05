Deseado: Principiantes para poner a dormir al público‎

Escrito por: Renée Henning

Durante años he sido voluntaria en la unidad de cuidados intensivos neonatales y en las salas de pediatría de un gran hospital. Canto, a veces desafinando, a bebés y niños pequeños. Después de haber cantado a miles de niños de uno en uno desde finales de los años 80, sé que muchos pequeños se benefician de la música en directo. Por lo tanto, sugiero que más gente se ofrezca a cantar canciones y jugar con los pequeños pacientes y que más hospitales acojan a estos voluntarios.

Las exigencias de esta actividad benéfica no son grandes. La sesión de voluntariado podría durar sólo tres o cuatro horas a la semana. Además, en una sala de hospital no se requiere ni un dominio total de la letra ni una voz bonita (yo soy la prueba). Normalmente, el bebé o el niño pequeño no ha oído nunca la canción. Por lo tanto, el intérprete podría olvidarse de las palabras y fallar en las notas altas por lo que su oyente sabría.

Sin embargo, hay un duro requisito. Tras encariñarse con un paciente, el cantante puede llegar una semana y enterarse de que el niño ha muerto. Debe aceptarlo y superarlo.

Según mi experiencia, los niños pequeños y los bebés, incluidos los «prematuros» que aún deberían estar en el útero, responden positivamente a muchos géneros musicales. Aprecian especialmente las melodías alegres, cadenciosas y saltarinas, cantadas suavemente cuatro veces. El intérprete debe evitar las canciones tristes y las letras inapropiadas. Cuando lleguen los padres, nadie debe cantarle al pequeño «Hound Dog» («No eres más que un perro de caza, llorando todo el tiempo”).

Propongo tres pruebas para juzgar un recital infantil en un hospital. Si el voluntario al que se le entrega un bebé chillón cumple una de las tres, el concierto es un éxito.

La primera prueba es la siesta. En un hospital se valora especialmente al cantante que duerme al público.

Mi mejor actuación en esta prueba tuvo lugar en una sala abarrotada. Ese día nos asignaron a un bebé y a mí un pequeño espacio entre dos madres que amamantaban a sus hijos. Cuando terminó mi recital, los tres bebés y una de las dos madres ¡estaban profundamente dormidos!

La segunda prueba es relajante. El animador de bebés intenta que el niño entre en estado alfa. Bajo esta prueba, el bebé, aunque despierto, está tan tranquilo y “endeble” después del concierto que parece haberse convertido en gelatina.

La tercera prueba, la prueba de mejoría médica, requiere algún signo, aunque sea pequeño o temporal, de mejoría en el estado físico del niño. Numerosos pacientes están conectados a oxígeno, tubos y cables. A menudo sus monitores muestran cambios bruscos en los signos vitales. Con frecuencia he visto que las oscilaciones disminuyen o que la respiración del bebé se vuelve más regular durante un concierto. Esta mejoría no puede atribuirse únicamente a los abrazos, porque a veces el paciente estaba tumbado en su cuna.

Otra área común de mejora médica tiene que ver con la alimentación. Muchos recién nacidos necesitan ganar peso para recibir el alta. Con la música, a menudo he conseguido que los niños con bajo peso beban más leche de fórmula de lo habitual. Me di cuenta de la relación entre la música y la ingesta de alimentos a principios de los noventa. Aquel día, después de dar de comer y serenata a todos los bebés de la planta de pediatría, escuché a una enfermera. Dijo: «¡No sé qué está pasando hoy! Todos los bebés están comiendo cantidades increíbles”.

Cantar puede tener un impacto nutricional – y medicinal – positivo incluso en los bebés alimentados por sonda. Según mis observaciones, a veces un concierto puede evitar que un niño escupa la comida y la medicación que se le suministra con ella.

Un recital también puede ayudar a los niños enganchados a las drogas a sobrellevar el síndrome de abstinencia. Un bebé que nació adicto a la heroína y la cocaína dio un ejemplo de mejora médica en esta categoría. Como otros bebés que sufren síndrome de abstinencia, estaba agitada y nerviosa. Después de abrazarla y canturrearle durante un rato, se calmó. (He tenido experiencias similares con otros bebés adictos.) Intrigado, su enfermero decidió hacerle una prueba mientras yo cantaba y abrazaba a la niña. A pesar del pobre resultado de la niña (50%), el enfermero estaba encantado. Era la puntuación más alta que la niña había obtenido.

Entre el público de la voluntaria había pacientes hospitalizados durante meses. Algunos tienen padres que rara vez aparecen. Estos menores necesitan imperiosamente un visitante que les dispense música, además de alegría.

De hecho, la musicoterapia es una profesión reconocida. El terapeuta se reúne con sus clientes (que pueden tener problemas físicos, mentales o emocionales) en un hospital, una cárcel, una oficina o cualquier otro lugar. Por desgracia, un hospital que paga por estos servicios puede, por razones de coste, asignar al profesional pocos niños y sólo quince minutos por joven. (En cambio, yo paso hasta tres horas cantándole a un niño.) Algunos estudios indican que los pacientes infantiles que reciben musicoterapia comen más, lloran menos y abandonan antes el hospital.

Los recitales de aficionados suponen una oportunidad «beneficiosa» para el intérprete y su oyente. El cantante amplía su repertorio de canciones, obtiene la satisfacción de ayudar a los más pequeños y se divierte en el proceso. Su público se beneficia de la alegre pausa.

A lo largo de los siglos, las mujeres que cantaban a sus nietos eran sabias. Según mi experiencia y la de los musicoterapeutas profesionales, muchos pequeños pacientes se beneficiarían física y emocionalmente de un concierto privado. Para todos estos pequeños, espero que haya alguien dispuesto a cantar.

