Rafael Castro 29 de agosto 2024 Cerca de doscientos pasajeros de Delta Airlines que se encontraron varados desde el pasado martes en el país, angustiados y desesperado debido a una serie de cancelaciones en sus vuelos lograron este jueves salir finalmente con destino a la ciudad de Nueva York. El problema comenzó el pasado martes, cuando el vuelo DL 1942 con destino a Nueva York, fue cancelado sorpresivamente por mantenimiento de la aeronave. Cerca de doscientos viajeros se vieron de repente varados en el país, enfrentando una situación de creciente desesperación. Mientras que el miércoles, la situación no mejoró el vuelo, DL 9887, nuevamente fue cancelado bajo el mismo pretexto de mantenimiento. La falta de información clara y la repetición de la causa contribuyeron al malestar generalizado entre los pasajeros, quienes empezaron a expresar su frustración por la aparente negligencia de la aerolínea. Finalmente, este jueves, el vuelo DL 9887 despegó, pero no sin problemas adicionales. Programado originalmente para partir a las 9:00 AM, el vuelo se retrasó hasta las 10:05 AM, acumulando una hora y cinco minutos de retraso. Los pasajeros que habían estado esperando desde el martes se encontraron aliviados pero agotados por la situación prolongada. Este vuelo se someterá hoy a una operación extraordinaria, en un intento por solucionar el problema generado por las cancelaciones sucesivas relató un ejecutivo de la aerolínea en el aeropuerto Internacional de Las Américas, que rehúso ser identificado. Algunos de los pasajeros afectados, expresaron su descontento, alegando que las cancelaciones no solo interrumpieron sus planes, sino que también les causaron serios inconvenientes para cumplir con compromisos de negocios y familiares en Estados Unidos. La negligencia percibida de la aerolínea ha dejado una marca significativa en la confianza de los viajeros, quienes se preguntan si Delta Airlines tomará medidas adecuadas para evitar futuros episodios de similar envergadura. En los últimos meses de este año las aerolíneas estadounidenses han venido confrontando serios problemas para cumplir con la puntualidad de salida y llegada de sus vuelos por el aeropuerto Internacional de Las Américas. Las quejas son frecuentes en ese sentido, por usuarios de las aerolíneas JetBlue Airways, American Airlines y Delta Airlines en sus operaciones regulares desde y hacia la terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, desde territorio estadounidense.

