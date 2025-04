Devers detiene la sequía con el madero:

Para alegría de los fieles seguidores de Boston presentes en Camden Yards la noche del miércoles, la racha de Devers sin hits ha llegado a su fin.

También lo hizo la racha de derrotas de los Medias Rojas, luego de que Boston se impusiera 3-0 sobre Baltimore gracias a ocho entradas dominantes en blanco de Garrett Crochet, que acaba de firmar una extensión de contrato con los Patirrojos.

Después de comenzar la temporada de 0-21, el dominicano finalmente consiguió su primer hit del 2025. Llega tras un inicio históricamente complicado: sus 15 ponches en los primeros cinco juegos marcaron un récord, al fin y al cabo.

Devers recibió una ovación de pie mientras se paraba en la segunda base, sacudiéndose el polvo.

Acababa de conectar su primer imparable: un doble impulsor al jardín derecho que le dio a los Medias Rojas una ventaja de 3-0 en la quinta entrada. Luego lo seguiría con un sencillo en el octavo inning.

“Lo disfruto mucho”, dijo Devers. «Me hace feliz ver esa reacción, porque eso me hace ver que están prestando atención a mi turno al bate y me están apoyando. Y eso me hace sentir muy, muy feliz”.

“Todos necesitábamos eso”, dijo el mánager Alex Cora. «Los turnos al bate están mejorando. Sabes, el otro día negoció dos boletos. El foul que conectó, ese me llamó la atención. Hoy puso buenos swings, vio un pitcheo rompiente en la zona, hizo un buen swing…

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...