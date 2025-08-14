DGM entrega a exalcaldesa y empresaria haitiana a las autoridades de su país

SANTO DOMINGO.-

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana entregó este miércoles a la Policía Nacional de Haití a la ciudadana haitiana Rosemila Petit-Frére, reconocida exalcaldesa de la comuna de Arcahaie y propietaria de la emisora Radio Téle Monopole.

La medida se adoptó luego de que las autoridades dominicanas determinaran que no procedía su judicialización en el país.

La entrega formal tuvo lugar a las 5:00 de la tarde por la puerta fronteriza de Dajabón. Agentes de la DGM traspasaron la custodia de Petit-Frére a miembros de la Policía Fronteriza de Haití (Polifront) en Juana Méndez, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación y asistencia mutua en materia de seguridad y control fronterizo.

Petit-Frére había ingresado a territorio dominicano en un vuelo procedente de Canadá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata.

Según informaciones de inteligencia, la ciudadana haitiana transportaba una suma de dinero en efectivo superior a los USD 10,000, excediendo el límite permitido por las regulaciones internacionales sobre control de divisas, y estaba presuntamente vinculada a actividades ilícitas en su país de origen.

Tras su detención inicial en la terminal aérea, fue trasladada a la sede central de la DGM en Santo Domingo, donde se realizó un proceso de inspección y registro de sus pertenencias.

, fue entrevistada por organismos de seguridad del Estado dominicano en coordinación con agencias internacionales aliadas, en el marco de las acciones conjuntas para el combate de delitos transnacionales y el fortalecimiento de la estabilidad regional.

Fuentes oficiales señalaron que, durante todo el proceso, se le garantizó a Petit-Frére el respeto pleno de sus derechos, su dignidad y su integridad personal, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Aunque las informaciones recopiladas no comprometen la seguridad nacional de la República Dominicana, continúan bajo análisis de las autoridades competentes.

La DGM subrayó que esta actuación se enmarca en el estricto cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04, reafirmando el compromiso de la institución con el control migratorio, el mantenimiento del orden público y la preservación de la soberanía nacional.

