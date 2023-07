Día de horror con 3 muertos en el Metro de Nueva York

Fuente Diario La Prensa de NY

Tres hombres murieron arrollados ayer en un lapso de apenas 11 horas en estaciones en Manhattan del Metro de Nueva York, estableciendo un récord de fatalidad este año. El primer caso se reportó en la estación E. 86th St. en el Upper East Side alrededor de las 8 a.m., cuando un hombre de 47 años saltó frente a un tren de la línea 6 y murió en el lugar, según la policía.

Poco después, un joven de 22 años fue atropellado por un tren de la línea 2 en la estación W. 72nd St. en el Upper West Side alrededor de las 10 a.m. Paramédicos lo llevaron rápidamente al hospital Mount Sinai West, pero no pudieron salvarlo. La policía dijo que no estaba claro si esta víctima había saltado frente al tren o estaba caminando en las vías, pero el incidente se consideró un suicidio, acotó Daily News.

Un tercer caso sucedió al final de la tarde, cuando a las 6:39 p.m. un hombre saltó frente a un tren de la línea Q en la estación Lexington Ave./63rd St., también en el Upper East Side. Fue declarado muerto en la escena, dijo la policía. Ninguna de las tres víctimas ha sido identificada.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero hasta ahora las fatalidades han seguido.

En un mismo día de mayo un hombre de 30 años murió estrangulado en medio de una discusión a bordo de un tren del Metro de Nueva York a media tarde en el Bajo Manhattan. Horas después otro pasajero fue apuñalado en Queens.

Además del crimen y la violencia, al menos siete adolescentes “surfistas” han muerto y otros han resultado gravemente lesionados este año en el Metro de NYC, al subirse al techo o viajar entre vagones, aparentemente motivados por retos que se hacen virales en las redes sociales.

