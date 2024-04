Diablos Rojos abre la puerta a extender acuerdo con Trevor Bauer

En los Diablos Rojos del México abren la posibilidad de que el lanzador estadounidense, Trevor Bauer, extienda su acuerdo por más de cinco juegos, en caso de no tener ofertas de Grandes Ligas.

“Estoy contento porque lo vamos a tener en cinco salidas, no sé qué va a pasar después. Si no tiene ofertas de Estados Unidos, vamos a tener mucho interés en que se quede. Quiero que se quede, quién no va a querer a un ganador de Cy Young, con alrededor de 30 años, que todavía está en la mejor parte de su vida. No es mi decisión completamente, pero me encantaría que se quedara”, comentó Lorenzo Bundy, manager de los Diablos Rojos.

Trevor Bauer llegó a los Diablos Rojos del México gracias a un acuerdo en el que se tienen presupuestadas cinco salidas con los escarlatas. Se espera que, en caso que no lleguen ofertas de las Grandes Ligas, el exlanzador de Los Angeles Dodgers se quede por más tiempo con los capitalinos.

El mánager de los Diablos Rojos del México aseguró que Robinsón Canó vino a la Liga Mexicana de Beisbol a ser campeón, y no sólo a ganar dinero.

“A parte de ser un buen jugador, es un líder. Es un gran pelotero. Él no vino a México por dinero, viene porque tiene el propósito de ser campeón. Es un objetivo, está muy contento y quiere conseguir su meta, vamos a apoyarlos”, dijo Lorenzo Bundy.

Sobre las dos victorias que obtuvieron frente a los Yankees, en el Estadio Alfredo Harp Helú, el mánager explicó que eso quedó en el pasado y le pide a sus compañeros concentrarse en la temporada.

“Sé que todos estamos muy contentos de ganarle los dos juegos a Yankees. Antes de esa serie, les dije que ganando dos juegos, perdiendo dos o ganando uno o perdiendo uno, no definimos la temporada de nosotros, porque nosotros vamos por algo más grande que los Yankees, que es el campeonato. Eso ayudó a la confianza de los muchachos, pero eso fue hace tres semanas, nuestra mente está con los Pericos de Puebla”.

