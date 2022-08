Digepres realiza encuentro con periodistas y comunicadoras para dar a conocer las acciones y la ejecución del Gobierno en gestión presupuestaria

La Dirección General de Presupuesto (Digepres) realizó un Encuentro Ciudadano con el tema “Gestión presupuestaria del Gobierno en tiempos de crisis”, dirigido a mujeres profesionales de la comunicación en el ámbito de economía y finanzas.

Once periodistas asistieron al conversatorio encabezado por el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien agradeció a las presentes su participación. “Nos honra realizar este encuentro con mujeres periodistas que trabajan incansablemente para llevar información oportuna y conocimiento a la población”, expresó.

En el encuentro se socializaron las acciones del Gobierno en materia presupuestaria bajo la coyuntura actual.

En ese sentido, Rijo señaló como una de estas acciones, eliminar las deudas administrativas o cuentas por pagar y recalcó que “ningún funcionario durante el año 2021 contrató, ejecutó o devengó gastos que no tuvieran la debida protección de presupuesto. Nadie puede ejecutar un gasto si no tiene certificación de apropiación y quien no lo cumpla lo paga con su patrimonio, como lo establece la Ley”.

En su presentación habló del impacto de la deuda administrativa en el déficit y de la relación de los intereses sobre los impuestos, pasando después al gasto público destinado a la mitigación de los efectos del COVID-19.

“República Dominicana fue el segundo país que más gasto público destinó para combatir el coronavirus. Los subsidios para mitigar los efectos de la pandemia nos costaron 213,292 millones de pesos destinados a programas de asistencia social y otros renglones de interés”, destacó Rijo.

Al respecto precisó que los programas y renglones a los que se destinaron esos recursos fueron Súperate, FASE, Plan Nacional de Vacunación, incentivos policiales y militares, PA’ TI, sectores productivos, medicamentos para suplir las Farmacias del Pueblo y apoyo a empresas del sector privado.

Destacó, además, que el Gobierno del Presidente Luis Abinader recurre a los subsidios como un mecanismo para aliviar los efectos de la crisis producto de la pandemia y tras la guerra entre Rusia y Ucrania.

Subsidios y nivelaciones

Sobre el subsidio a los combustibles, Presbot dijo que solo de enero a agosto del 2022 se destinaron 29,268.7 millones de pesos a ese renglón y aseguró que el subsidio a los carburantes reduce los efectos de la inflación importada, al igual que ayuda a la gente que más lo necesita. “La política de subsidios aplicados en los últimos 7 meses del año evitó que 240,000 personas en República Dominicana cayeran debajo de la línea de la pobreza general”, indicó.

En ese mismo orden, el director de Presupuesto destacó que el incremento total de subsidios focalizados fue de 52,218.6 millones de pesos aplicados a programas como Aliméntate, Comedores Económicos, Bonogas, Bonoluz, Plan Social de la Presidencia y al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

De igual forma, resaltó montos en subsidios dirigidos a las importaciones y sector transporte. Y que 125,435 personas son beneficiadas por concepto de nivelaciones en las pensiones dirigidas a civiles, militares y policías, con la finalidad de llevar dignidad y mejora en la calidad de vida de la clase trabajadora del país.

Transparencia presupuestaria

Como parte del conversatorio, Rafael Jovine, especialista de Proyectos Especiales, presentó el Portal Ciudadano y las herramientas que Presupuesto pone a disposición de la ciudadanía para que de forma rápida y actualizada conozcan las ejecutorias del Gobierno en materia presupuestaria. “Con estas herramientas de control social, pueden acceder a los históricos porque toda la información de nuestro accionar está ahí”, resaltó Jovine sobre el portal Digepres.gob.do.

A la actividad asistieron periodistas especializadas en las áreas de economía y finanzas de los principales medios de comunicación del país como el periódico Hoy, Diario Libre, Nuevo Diario, Listín Diario, El Día, Acento, Al Momento, Noticias SIN y del programa En Nombre de la Democracia.

La actividad fue realizada en las instalaciones de Digepres, cuyo director estuvo acompañado de un equipo de técnicos integrado por Griselda Gómez, directora de Calidad y Evaluación del Gasto Público; Odilys Hidalgo, directora de Servicios Presupuestarios; Rolando Reyes, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero; Sorángel González, encargada del Departamento de Análisis y Estudios Económicos, y Airon Fernández, especialista de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero.

Encuentros Ciudadanos

La Dirección General de Presupuesto lleva a cabo los Encuentros Ciudadanos, impulsados por esta gestión, como una iniciativa de orden social para propiciar el diálogo directo del órgano rector del sistema presupuestario dominicano con los grupos sociales organizados y la ciudadanía en general interesada en seguir y conocer el Presupuesto General del Estado y su ejecución.

Se trata de la primera vez en la historia que, de manera transparente e interactiva, se acerca el Presupuesto a la ciudadanía y con estos Encuentros, garantizar que las políticas públicas y su ejecución se vinculen directamente a las necesidades de la población.

Comparte esto: Twitter

Facebook