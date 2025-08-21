DIGESETT e INTRANT retiran patanas y furgones abandonados en vías del Gran Santo Domingo para prevenir accidentes

Rafael Castro 21 de agosto 2025

Santo Domingo, RD. –

Con la finalidad de reforzar la seguridad vial y garantizar la libre circulación en las principales carreteras del país, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ejecutaron un amplio operativo de retiro de cabezotes, furgones y colas de patanas estacionados de manera indebida en diferentes avenidas, calles y autopistas del Gran Santo Domingo.

La jornada fue encabezada por el capitán Ing. Baret Carvajal, P.N., encargado de Regulación de Transporte de la DIGESETT, junto al teniente coronel Hipólito Sena, ERD., encargado del Departamento de Operaciones del INTRANT, y el teniente coronel Reyes, P.N., supervisor del organismo.

Estos oficiales, acompañados por equipos de fiscalizadores y unidades de grúas, intervinieron los puntos críticos donde se detectó la mayor obstrucción vial.

Entre las zonas intervenidas se destacan la Autopista Las Américas, la Autopista 30 de Mayo, la Avenida George Washington (Malecón), la Avenida Luperón, así como las calles Manolo Tavárez Justo en La Caleta, Brisa del Caucedo y Nicolás Penson, en Boca Chica.

En estos tramos se habían convertido en frecuentes los estacionamientos irregulares de grandes vehículos pesados que ponían en riesgo la seguridad de conductores y peatones.

Peligro latente en las vías

Las autoridades informaron que en múltiples ocasiones estos cabezotes y furgones eran abandonados por sus choferes al concluir la jornada, dejando la cola del vehículo en plena vía pública y trasladando únicamente el cabezote hacia parqueaderos privados.

Al día siguiente, los conductores regresaban a recogerlos para reiniciar sus labores, dejando durante horas la infraestructura metálica como una trampa mortal para quienes circulaban de noche o en condiciones de poca visibilidad.

“Varias personas han perdido la vida en accidentes provocados por la imprudencia de choferes que dejan las colas de patanas mal estacionadas en las autopistas, sin ningún tipo de señalización. Estas acciones representan un grave peligro para la ciudadanía”, señala el informe de las autoridades.

Orden, seguridad y cumplimiento de la ley

Los operativos responden al compromiso asumido por la DIGESETT y el INTRANT de aplicar la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de prevenir accidentes, mejorar la movilidad y rescatar espacios públicos ocupados de manera irregular.

Ambas instituciones aseguraron que estas intervenciones continuarán en distintos puntos del país como parte de una política permanente para ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes fatales asociados a vehículos pesados.

“Con este esfuerzo conjunto buscamos salvar vidas y garantizar un tránsito más seguro, tanto para los conductores como para los peatones”, expresaron las autoridades al término de la jornada.

